В СФ ответили на слова Зеленского о готовности вести переговоры лишь с Путиным

Во встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет смысла, поскольку украинский лидер не является самостоятельным политиком. Об этом во вторник, 24 мая, заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Накануне Зеленский заявил, что единственный российский политик, с которым он готов встретиться, — это Путин. Причем он уточнил, что встреча может состояться только при условии, что на ней будет обсуждаться прекращение боевых действий.

Зеленский также сообщил, что организация каких-либо переговоров с Россией становится всё более сложной.

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«Он периодически делает подобные заявления, но я не вижу смысла встречаться с Зеленским, потому что он несамостоятельный политик и им руководят интересы не народа Украины, а народов других государств. Его действия направляются США и некоторыми странами Европы. Тогда для чего с ним говорить, если он исполняет роль президента как актер. Он играет эту роль», — подчеркнул он.

При этом сенатор указал на то, что переговорный процесс идет в постоянном режиме, несмотря на сложность ситуации. Российский лидер постоянно созванивается с руководителями европейских государств, зачастую по их инициативе, добавил Цеков.

22 мая глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева. Он акцентировал внимание на стремлении России к решению проблемных вопросов посредством диалога, отметив, что подобная риторика подтверждалась президентом России. Однако 17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса.

В свою очередь, 22 мая советник украинского президента Михаил Подоляк исключил уступки России, которые выдвигались на переговорах, в вопросе признания принадлежности бывших украинских регионов. Условием возобновления мирного процесса Подоляк назвал вывод российских войск с территории Украины и Донбасса.

Российско-украинские переговоры проходили в четыре раунда — три в Минске и один в Стамбуле. Как уточнялось, России удалось получить от оппонента письменные предложения, подтверждающие стремление Киева к нейтральному и безъядерному статусу.

В середине февраля ДНР и ЛНР заявили об ухудшении обстановки в регионах по причине участившихся обстрелов со стороны украинских войск. В связи с этим 21 февраля Путин, отметив критический характер ситуации в этих республиках, подписал указы о признании независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

24 февраля российский лидер объявил о начале специальной военной операции по защите населения Донбасса. Тогда представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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