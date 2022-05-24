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В СФ ответили на слова Зеленского о готовности вести переговоры лишь с Путиным

Сенатор Цеков о встрече президентов РФ и Украины: в ней нет смысла, так как Зеленский несамостоятельный политик
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Во встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет смысла, поскольку украинский лидер не является самостоятельным политиком. Об этом во вторник, 24 мая, заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

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Накануне Зеленский заявил, что единственный российский политик, с которым он готов встретиться, — это Путин. Причем он уточнил, что встреча может состояться только при условии, что на ней будет обсуждаться прекращение боевых действий.

Зеленский также сообщил, что организация каких-либо переговоров с Россией становится всё более сложной.

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«Он периодически делает подобные заявления, но я не вижу смысла встречаться с Зеленским, потому что он несамостоятельный политик и им руководят интересы не народа Украины, а народов других государств. Его действия направляются США и некоторыми странами Европы. Тогда для чего с ним говорить, если он исполняет роль президента как актер. Он играет эту роль», — подчеркнул он.

При этом сенатор указал на то, что переговорный процесс идет в постоянном режиме, несмотря на сложность ситуации. Российский лидер постоянно созванивается с руководителями европейских государств, зачастую по их инициативе, добавил Цеков.

22 мая глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева. Он акцентировал внимание на стремлении России к решению проблемных вопросов посредством диалога, отметив, что подобная риторика подтверждалась президентом России. Однако 17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса.

В свою очередь, 22 мая советник украинского президента Михаил Подоляк исключил уступки России, которые выдвигались на переговорах, в вопросе признания принадлежности бывших украинских регионов. Условием возобновления мирного процесса Подоляк назвал вывод российских войск с территории Украины и Донбасса.

Российско-украинские переговоры проходили в четыре раунда — три в Минске и один в Стамбуле. Как уточнялось, России удалось получить от оппонента письменные предложения, подтверждающие стремление Киева к нейтральному и безъядерному статусу.

В середине февраля ДНР и ЛНР заявили об ухудшении обстановки в регионах по причине участившихся обстрелов со стороны украинских войск. В связи с этим 21 февраля Путин, отметив критический характер ситуации в этих республиках, подписал указы о признании независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

24 февраля российский лидер объявил о начале специальной военной операции по защите населения Донбасса. Тогда представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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