Мосгорсуд признал законным приговор Навальному

Мосгорсуд на заседании во вторник, 24 мая, признал законным приговор блогеру Алексею Навальному по делу об оскорблении суда и мошенничестве. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

Так, суд постановил оставить приговор без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения. Таким образом, приговор вступил в законную силу, и в соответствии с ним Навальный будет переведен из покровской колонии общего режима в колонию строгого режима.

«Приговор суда оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласил решение один из судей.

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Блогер принимал участие в заседании в режиме видеосвязи из колонии. В ходе прений адвокат Навального Ольга Михайлова выразила мнение, что приговор подлежит «безусловной отмене», так как является несправедливым. По ее словам, факт нарушения прав Алексея Навального при вынесении приговора Ленинского районного суда Кирова признал ЕСПЧ.

12 мая стало известно, что Верховный суд РФ не стал рассматривать кассационную жалобу защиты Навального на приговор по уголовному делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

В феврале 2021 года Навальный был признан мировым судом Бабушкинского района Москвы виновным по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета»), ему был назначен штраф в размере 850 тыс. рублей. Защита Навального при этом просила оправдать его, а уголовное дело о клевете прекратить. Сам блогер отказался признать свою вину, однако штраф выплатил. Во время процесса он допускал оскорбительные выпады в адрес ветерана и его внука, а также прокурора и судьи.

Тогда же Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Решение было принято из-за многочисленных нарушений им испытательного срока.

В марте 2022 года Навального признали виновным в оскорблении суда, а также в особо крупном мошенничестве.