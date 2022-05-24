Реклама
Прямой эфир
Политика
В Кремле не видели итальянский план урегулирования на Украине
Экономика
Путин указал на открытость экономики РФ в новых реалиях
Общество
Песков объяснил выбор Путина по кандидатуре нового главы МЧС России
Мир
В Молдавии рассказали об уголовном деле в отношении экс-президента Додона
Мир
ВС России приступили к разминированию побережья Азовского моря в Мариуполе
Общество
Ритейлеры Apple начали закрывать часть своих магазинов в России
Мир
В ДНР сообщили о разминировании порта и акватории в Мариуполе
Мир
Прокуратура Молдавии не подтвердила данные о задержании Додона
Мир
На здании мэрии Светлодарска подняли флаг России
Общество
Песков оценил идею Рогозина переименовать Курилы
Мир
В Кремле прокомментировали обыски у экс-президента Молдавии Додона

Мосгорсуд признал законным приговор Навальному

0
Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мосгорсуд на заседании во вторник, 24 мая, признал законным приговор блогеру Алексею Навальному по делу об оскорблении суда и мошенничестве. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

По совокупности выступлений: чем закончились суды над Навальным
По иску о клевете он признан виновным, а по делу «Ив Роше» приговор оставлен почти без изменений

Так, суд постановил оставить приговор без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения. Таким образом, приговор вступил в законную силу, и в соответствии с ним Навальный будет переведен из покровской колонии общего режима в колонию строгого режима.

«Приговор суда оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласил решение один из судей.

Реклама

Блогер принимал участие в заседании в режиме видеосвязи из колонии. В ходе прений адвокат Навального Ольга Михайлова выразила мнение, что приговор подлежит «безусловной отмене», так как является несправедливым. По ее словам, факт нарушения прав Алексея Навального при вынесении приговора Ленинского районного суда Кирова признал ЕСПЧ.

12 мая стало известно, что Верховный суд РФ не стал рассматривать кассационную жалобу защиты Навального на приговор по уголовному делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

В феврале 2021 года Навальный был признан мировым судом Бабушкинского района Москвы виновным по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета»), ему был назначен штраф в размере 850 тыс. рублей. Защита Навального при этом просила оправдать его, а уголовное дело о клевете прекратить. Сам блогер отказался признать свою вину, однако штраф выплатил. Во время процесса он допускал оскорбительные выпады в адрес ветерана и его внука, а также прокурора и судьи.

Тогда же Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Решение было принято из-за многочисленных нарушений им испытательного срока.

В марте 2022 года Навального признали виновным в оскорблении суда, а также в особо крупном мошенничестве.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022