Жалобу Навального на приговор по делу о клевете на ветерана отклонили

Верховный суд РФ не стал рассматривать кассационную жалобу защиты блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) на приговор по уголовному делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Об этом в суде заявили 12 мая.

«Судом отказано в передаче дела для рассмотрения в судебном заседании кассационной инстанции», — цитирует сообщение суда «Интерфакс».

В 2020 году Навальный в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко поддерживал изменения в Конституцию РФ. Суд решил, что под этим роликом блогер написал комментарии, носящие «заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию».

В феврале 2021 года Навальный был признан мировым судом Бабушкинского района Москвы виновным по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета»), ему был назначен штраф в размере 850 тыс. рублей. Защита Навального при этом просила оправдать его, а уголовное дело о клевете прекратить. Сам блогер отказался признать свою вину, однако штраф выплатил. Во время процесса он допускал оскорбительные выпады в адрес ветерана и его внука, а также прокурора и судьи.

Тогда же Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Решение было принято из-за многочисленных нарушений им испытательного срока.

В марте 2022 года Навального признали виновным в оскорблении суда, а также в особо крупном мошенничестве. Блогера приговорили к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1,2 млн рублей.