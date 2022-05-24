ФБР зафиксировало в 2021 году в США 61 массовый расстрел с 103 погибшими

ФБР зафиксировало за прошлый год в США 61 случай массовых расстрелов. В сравнении с 2020 годом вылазки стрелков участились в полтора раза. Их жертвами стали 103 человека, еще 140 были ранены, передает телеканал «Известия». 12 случаев соответствовали федеральному определению «массового убийства», которое предполагает гибель не менее трех человек.

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