Болгария обсудит с Еврокомиссией оплату за российский газ в рублях

В ближайшее время Болгария проведет переговоры с Еврокомиссией (ЕК) по теме оплаты за поставки российского газа в рублях. Об этом 22 мая заявил министр энергетики страны Александр Николов.

«Мы поднимем его (этот вопрос. — Ред.) на уровне Еврокомиссии. Уровень солидарности и единства должен быть максимально высоким. Если есть исключения, мы рассмотрим их и поймем, как это повлияет на всю систему», — заявил он в интервью телеканалу BTV.

Как отметил Николов, ЕК дала понять, что платежи в рублях являются нарушением санкций. Однако министр напомнил, что Рим и Берлин объявили своим компаниям о возможности открытия счетов в рублях для покупки российского газа без нарушения антироссийских санкций.

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«Уровень солидарности и единства должен быть максимально высоким. Еврокомиссия дала понять, что платежи в рублях — это нарушение санкций. Вопрос, следует ли различать корпорации и государственные компании», — добавил Николов.

Так, министр отметил, что ожидает от переговоров с ЕК дополнительные инструкции и «конкретные шаги, особенно на уровне общих поставок и закупок».

14 мая агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз предложит своим импортерам газа решение, которое поможет избежать нарушения санкций при покупке газа в России. Отмечалось, что это решение будет также выполнять и условия Москвы касательно оплаты топлива.

11 мая стало известно, что Болгария договорилась с США о поставках сжиженного природного газа (СПГ). Однако по какой цене будет производиться закупка — неизвестно. Комментируя это заявление, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович заявил в беседе с «Известиями» об отсутствии выгоды для Болгарии от поставок СПГ из США.

27 апреля «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа «Булгаргаз» (Болгария) в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях.

До этого, 30 марта, представитель правительства страны Лена Бориславова сообщила, что Болгария не намерена платить за российский газ рублями. Она подчеркивала, что позиция страны координируется на европейском уровне и основывается на непринятии нарушения действующего контракта на поставки газа, в котором указана оплата за газ в долларах и евро.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Но некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать этому требованию.

Поручение Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донбасса.

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