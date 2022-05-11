Энергоэксперт заявил об отсутствии выгоды для Болгарии от поставок СПГ из США

Нет гарантий, что при поставках сжиженного природного газа (СПГ) США Болгарии этот ресурс будет дешевле, чем российский газ. Об этом заявил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в среду, 11 мая.

Ранее в этот же день Болгария сообщила, что договорилась с США о поставках СПГ «по ценам ниже, чем у «Газпрома». Однако цену не раскрыли. По данным болгарского правительства, перед этим премьер-министр республики Кирилл Петко встречался с американским вице-президентом Камалой Харрис в Вашингтоне.

«Ничего существеннее поставок «Газпрома» София найти не могла, это все лирика. Хочется поучать газ, СПГ, через терминалы в Болгарии и интерконнектор (Греция–Болгария, Interconnector Greece — Bulgaria, IGB. — Ред.) — никаких проблем, пусть получают. Но никакой экономической выгоды здесь, конечно, не будет», — сказал Митрахович.

По его словам, в последние годы в рамках пропагандистской борьбы часто применялся метод, при котором указывалась цена газа не для конечного потребителя, а его стоимость при отгрузке в порту, которая действительно может быть дешевле цены «Газпрома», но если добавить к ней стоимость транспортировки или газификации, получается, что разница не такая существенная либо вообще не в пользу альтернативного российскому холдингу поставщика.

Но стоит признать, что цены «Газпрома» тоже выросли, добавил эксперт. Стоимость же долгосрочных контрактов привязана к цене спотовых котировок на бирже, сказал он.

Независимый энергоэксперт Валдис Плявиньш также отметил, что заявление Софии о договоренности с Вашингтоном о поставках СПГ не дает никакой информации по заключенному соглашению. В частности, нет данных по объемам поставляемого газа, срокам контракта и стоимости энергоресурса: все это необходимо для более точного и полного анализа соглашения между странами.

«Если это соглашение будет предусматривать поставки значительных объемов газа, сопоставимых с общим потреблением природного газа за указанный период, Болгария по сути подсадит себя на новую сырьевую иглу. И уже на этих условиях новые или перезаключаемые старые контракты могут быть гораздо менее привлекательными в экономическом смысле», — сказал Плявиньш «Известиям».

27 апреля стало известно, что «Газпром» приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша). Российская сторона напомнила, что платежи за голубое топливо, поставляемое с 1 апреля, должны осуществляться в рублях.

В тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Болгария и Польша все равно получат необходимый ей объем газа, но от соседних Евросоюзу стран.

4 мая сообщалось, что Варшава получает газ виртуальным реверсом из заявок потребителей Италии и Франции. Получаемый энергоресурс Польша закачивает в свои подземные хранилища.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия как была, так и остается надежным поставщиком энергоресурсов. Новые условия оплаты за газ рублями — это не шантаж, а необходимость из-за блокировки российских резервов странами Запада, добавил он.

На фоне антироссийских санкций 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ