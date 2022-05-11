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Энергоэксперт заявил об отсутствии выгоды для Болгарии от поставок СПГ из США

Эксперт Митрахович заявил об отсутствии выгоды для Болгарии от поставок СПГ из США
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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Нет гарантий, что при поставках сжиженного природного газа (СПГ) США Болгарии этот ресурс будет дешевле, чем российский газ. Об этом заявил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в среду, 11 мая.

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Ранее в этот же день Болгария сообщила, что договорилась с США о поставках СПГ «по ценам ниже, чем у «Газпрома». Однако цену не раскрыли. По данным болгарского правительства, перед этим премьер-министр республики Кирилл Петко встречался с американским вице-президентом Камалой Харрис в Вашингтоне.

«Ничего существеннее поставок «Газпрома» София найти не могла, это все лирика. Хочется поучать газ, СПГ, через терминалы в Болгарии и интерконнектор (Греция–Болгария, Interconnector Greece — Bulgaria, IGB. — Ред.) — никаких проблем, пусть получают. Но никакой экономической выгоды здесь, конечно, не будет», — сказал Митрахович.

По его словам, в последние годы в рамках пропагандистской борьбы часто применялся метод, при котором указывалась цена газа не для конечного потребителя, а его стоимость при отгрузке в порту, которая действительно может быть дешевле цены «Газпрома», но если добавить к ней стоимость транспортировки или газификации, получается, что разница не такая существенная либо вообще не в пользу альтернативного российскому холдингу поставщика.

Но стоит признать, что цены «Газпрома» тоже выросли, добавил эксперт. Стоимость же долгосрочных контрактов привязана к цене спотовых котировок на бирже, сказал он.

Независимый энергоэксперт Валдис Плявиньш также отметил, что заявление Софии о договоренности с Вашингтоном о поставках СПГ не дает никакой информации по заключенному соглашению. В частности, нет данных по объемам поставляемого газа, срокам контракта и стоимости энергоресурса: все это необходимо для более точного и полного анализа соглашения между странами.

«Если это соглашение будет предусматривать поставки значительных объемов газа, сопоставимых с общим потреблением природного газа за указанный период, Болгария по сути подсадит себя на новую сырьевую иглу. И уже на этих условиях новые или перезаключаемые старые контракты могут быть гораздо менее привлекательными в экономическом смысле», — сказал Плявиньш «Известиям».

27 апреля стало известно, что «Газпром» приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша). Российская сторона напомнила, что платежи за голубое топливо, поставляемое с 1 апреля, должны осуществляться в рублях.

В тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Болгария и Польша все равно получат необходимый ей объем газа, но от соседних Евросоюзу стран.

4 мая сообщалось, что Варшава получает газ виртуальным реверсом из заявок потребителей Италии и Франции. Получаемый энергоресурс Польша закачивает в свои подземные хранилища.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия как была, так и остается надежным поставщиком энергоресурсов. Новые условия оплаты за газ рублями — это не шантаж, а необходимость из-за блокировки российских резервов странами Запада, добавил он.

На фоне антироссийских санкций 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ

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