Корреспондент «Известий» показал работу подразделений ПВО в ходе спецоперации

Корреспондент «Известий» Ярослав Богат в понедельник, 23 мая, наблюдал за работой подразделений противовоздушной обороны (ПВО) в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

По словам начальника станции обнаружения целей ЗРК «Бук-М3» Азата, она позволяет реальном масштабе времени обнаруживать, захватывать, сопровождать воздушные цели всех типов и всех классов, начиная от беспилотных летательных аппаратов и заканчивая баллистическими ракетами.

«Спортивный интерес присутствует, каждый зенитчик считает за честь сбить как можно больше целей», — отметил он.

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Это подразделение называют «охотниками за точками». И если у снайперов за каждую пораженную цель ставится зарубка, то у Буков в их роли выступает георгиевская ленточка. У батареи их 10 штук. Счет на другие воздушные цели идет и вовсе на сотни.

Так, расчет радиолокационной станции засек воздушные цели, среди которых четыре ракеты «Точка-У», и ударный беспилотный летательный аппарат, выполнявший отвлекающий маневр.

Командир зенитно-ракетного отделения Сергей, с говорящим позывным «Игла», как раз и сбил беспилотник. Навестись на цель без теплового следа было не легко, однако она всё равно была поражена.

«Судя по глубине воронки, беспилотник нес две бомбы, глубина воронки была, 3 м», — уточнил он.

Командир зенитного ракетного подразделения «Бук-М3» с позывным «Буря» перехват баллистических ракет отрабатывал на многочисленных учениях. Сейчас азарт сменился на большую ответственность за прикрываемые подразделения, за мирные города, по которым постоянно бьют националисты.

«Чуть-чуть другие эмоции, не те, как на полигонах, как на учениях. От момента обнаружения цели до выпуска ракеты проходит не больше минуты — 35-40 секунд в зависимости от скорости ее движения», — пояснил «Буря».

ЗРК размещаются подальше от населенных пунктов и находятся в постоянной готовности.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что за прошедшие сутки российские средства ПВО сбили в воздухе 11 украинских беспилотников в населенных пунктах Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Харьковской областей. Также были перехвачены два украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

Ранее, 20 мая, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал уникальные кадры боевой работы зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 на харьковском направлении. Система сама захватывает цель, сама ее сопровождает и уничтожает. Весь процесс контролирует оператор и при необходимости он может вмешаться в ход боевой работы. ЗРК может обнаружить любые объекты на расстоянии более 300 км, также сопровождать сразу до 10 целей, а стрелять одновременно по четырем.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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