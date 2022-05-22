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ВС РФ поразили три пункта управления ВСУ за сутки

ВС РФ поразили три пункта управления ВСУ за сутки и уничтожили 210 националистов
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Фото: РИА Новости
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За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ поразили ракетами воздушного базирования три пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 22 мая сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Кроме того, российские военные поразили четыре склада боеприпасов и 13 районов сосредоточения живой силы.

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«Всего в результате ударов авиации уничтожены более 210 националистов, выведены из строя 38 единиц украинской военной техники», — говорится в сообщении ведомства.

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Кроме того, российские средства противовоздушной обороны в течение суток сбили в воздухе 11 украинских бесплиотников в районах населенных пунктов Курахово, Гусельское Донецкой Народной Республики, Попасная Луганской Народной Республики, Чернобаевка Херсонской области, Русская Лозовая, Казачья Лопань, Низшее, Малая Камышеваха и Петровское Харьковской области.

Также были перехвачены два украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

20 мая Минобороны РФ также продемонстрировало кадры работы многоцелевых ударных вертолетов Ми-28 и разведывательно-ударных вертолетов Ка-52. Выпустив шесть неуправляемых ракет по указанным разведкой координатам противника, экипажи Ми-28 возвращаются, чтобы перезарядиться. В результате очередных боевых заданий были уничтожены опорные пункты управления и бронированная техника подразделений ВСУ. Экипажи работают посменно круглые сутки.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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