Корреспондент «Известий» продемонстрировал боевую работу российских С-300

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал уникальные кадры боевой работы зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 на харьковском направлении в ходе российской спецоперации по защите Донбасса.

Сверхнадежный наземный щит С-300 представляет собой главный эшелон противовоздушной обороны. Хозяин неба, как его еще называют. Система сама захватывает цель, сама ее сопровождает и уничтожает. Весь процесс контролирует оператор и при необходимости он может вмешаться в ход боевой работы. Только что радиолокационная станция засекла цель. Поступил приказ ее уничтожить. Удар и цель ликвидирована.

ЗРК может обнаружить любые объекты на расстоянии более 300 км, также сопровождать сразу до 10 целей, а стрелять одновременно по четырем.

«В ходе спецоперации мы поражаем в основном баллистические цели. Такие как «Точка-У». Дорогие самолеты, самолеты разведчики. Для данного комплекса нет целей, которые он бы не смог поразить», — отметил командир батареи Андрей.

С-300 это не только боевые расчеты, но и радиолокационный командный пункт. Станция может обнаружить любую цель. От самолета беспилотника.

«Это наши глаза. Благодаря этой станции мы можем обнаружить цели на дальности. Позволяющей их своевременно уничтожить. Всё небо под нашим контролем», — подчеркнул начальник пусковой установки.

У этого семейства ЗРК нет аналогов в мире: видит дальше, летает выше, бьет мощнее кого бы то ни было. От поступления команды до поражения цели проходит максимум 30 секунд. О результате оператор докладывает в командный пункт управления.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские ПВО за сутки сбили два украинских самолета — Су-25 и МиГ-29. Они были сбиты в небе над Донецкой Народной Республикой и в Харьковской области. Российская армия также уничтожила 15 украинских беспилотников и восемь снарядов системы залпового огня «Смерч».

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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