Пушилин заявил об иностранцах среди сдавшихся на «Азовстали» боевиков

Среди сдавшихся в плен на мариупольском заводе «Азовсталь» членов радикального украинского формирования «Азов» (в отношении участников группировки в РФ возбуждены уголовные дела), по предварительной информации, были иностранные граждане. Такое заявление сделал 21 мая глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире передачи «Соловьев LIVE».

«Проводится работа с каждым [пленным] доскональная. По предварительной информации, да, были [иностранцы] и да, [они] есть. Но чтобы не быть голословным, это уже после работы специалистов будет информация уже, естественно, [дана] публично», — сказал Пушилин в ответ на вопрос, были ли среди сдавшихся на территории мариупольского комбината «Азовсталь» иностранные граждане.

Глава ДНР подчеркнул, что в настоящий момент все пленные с «Азовстали» находятся под стражей, с ними работают специалисты и следователи, в ближайшем времени они будут привлечены к ответственности.

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«Абсолютно все они [боевики] в плену, абсолютно все находятся под стражей, и с ними работают специалисты, работает следствие. Мы будем выходить на суды и международный трибунал», — сообщил Пушилин.

Территория завода «Азовсталь» была полностью освобождена 20 мая, о чем сообщило Министерство обороны РФ. С 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков «Азова» и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), заблокированных на территории завода.

В тот же день корреспондент «Известий» сообщил о выходе с «Азовстали» командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея «Волыны» Волынского. Позже в распоряжении «Известий» появились кадры допроса боевика. Волынский подтвердил «Известиям», что на территории завода находились иностранные наемники.

18 мая вышедшие с предприятия националисты и украинские военные рассказали, что ВС РФ обращаются с ними хорошо, кормят и оказывают медицинскую и другую помощь.

21 мая корреспондент «Известий» Роман Польшаков первым побывал на территории завода и показал, как проходит его разминирование. Он также спустился в подвал комбината и отметил большую глубину, на которой находятся технические помещения завода.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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