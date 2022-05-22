Сочная концовка: южане взяли серебро, «Рубин» покидает РПЛ

Финиш чемпионата России по футболу 21 мая оказался богат на драматические моменты. Он ознаменовался триумфом «Сочи», разгромившим в гостях московское «Динамо» в серебряном матче со счетом 5:1. При этом внизу турнирной таблицы до последнего не было ясно, кто вслед за тульским «Арсеналом» вылетает напрямую. «Уфа» на последней минуте основного времени вырвала выездную победу у казанского «Рубина» (2:1), но могла упустить триумф и потерпеть крах, когда на последних секундах в ее ворота били пенальти, но Виталий Лисакович попал в штангу.

Не менее драматично завершился сезон в ФНЛ-1. Московское «Торпедо» рисковало упустить прямую путевку в премьер-лигу, но гол с пенальти на последних минутах домашнего матча с краснодарской «Кубанью» (2:2) отправил черно-белых вместе с воронежским «Факелом» в элиту.

Финиш медальной гонки

Еще за несколько туров до конца чемпионата московским журналистам приходилось выбирать, на какой из трех субботних матчей в столичном регионе пойти. По традиции в заключительном туре все игры начинаются в одно и то же время. И хотя турнирные интересы выступавших в Москве и Подмосковье команд не пересекались, РПЛ не стала нарушать традицию.

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Ключевой игрой была встреча «Динамо» и «Сочи», которые уже обеспечили себе медали, но должны были между собой выяснить, какие — серебро или бронзу. Золото еще за три тура до финиша в четвертый раз подряд ушло к петербургскому «Зениту».

Однако события в ЦСКА и «Спартаке» слегка перебили повестку. Домашний матч армейцев против «Ростова» не имел никакого турнирного значения для обеих команд. Но накануне было официально объявлено, что красно-синих покидают два символа современной истории клуба — защитник Марио Фернандес и полузащитник Алан Дзагоев.

И хотя в отношении бразильца была формулировка, что он приостанавливает карьеру, совершенно не ясно, вернется ли он в ЦСКА и вообще в Россию. С обоими игроками красиво попрощались, болельщики скандировали их имена, а клуб на весь стадион поблагодарил их за годы успешной игры.

Дзагоев не мог выйти на поле, поэтому отправился на фанатскую трибуну, где заряжал вместе с преданными поклонниками красно-синих. Фернандес вышел с капитанской повязкой и отметил прощание организацией двух быстрых голов, благодаря которым ЦСКА повел 2:0 к 10-й минуте. Сначала Марио забил сам, а затем ассистировал Жан-Филиппу Гбамену, который также покидает армейцев. Во втором тайме Иван Обляков и Игорь Дивеев довели дело до разгрома. В итоге ЦСКА победил 4:0.

«Спартак» играл выездной матч с «Химками». Он стал последним для культового защитника последних лет Самуэля Жиго. В честь этого француз вышел на игру с капитанской повязкой. И тоже отметил прощание голом на 10-й минуте. Правда, это красно-белым не помогло. «Химки» в конце первого тайма отличились дважды. Сначала Денис Глушаков реализовал пенальти в ворота своей бывшей команды, а потом Кирилл Боженов забил с игры.

В итоге подмосковный клуб победил 2:1 и завершил сезон на 13-м месте. Теперь ему предстоит играть переходные матчи с четвертой командой ФНЛ-1. «Спартак» финишировал на десятом месте — повторение худшего результата 2003 года, когда команда стала 11-й.

Тем не менее матч «Динамо»–«Сочи» не потерялся на общем московском фоне. Его посетил самый знаменитый хоккеист России, а, возможно, и мира Александр Овечкин, воспитывавшийся «Динамо» и начинавший там взрослую карьеру. На 85-й минуте он вместе со своим сыном совершил символический удар — на домашних динамовских матчах это извещает о том, что до конца основного времени осталось пять минут.

Правда, вряд ли у Овечкина и других зрителей (которых в субботу на «ВТБ Арене» набралось 25 тыс.) было в этот момент хорошее настроение. Ибо динамовцы разгромно проигрывали «Сочи».

Бело-голубых устраивала домашняя ничья, чтобы удержать второе место. Начало не предвещало для них проблем. На 8-й минуте после автогола Кристиана Нобоа подопечные Сандро Шварца открыли счет. Но с середины первого тайма для «Динамо» началась катастрофа. К перерыву хозяева горели уже 1:4.

Артур Юсупов сравнял на 27-й минуте. Матео Кассьерра через шесть минут вывел «Сочи» вперед, а еще через семь минут он же удвоил преимущество южан. А перед самой паузой Нобоа с пенальти довел дело до разгрома. Если у кого-то и были иллюзии, что «Динамо» может спастись, то на 57-й минуте они были убиты после удаления Даниила Лесового.

Но подопечные Владимира Федотова не стали просто доигрывать встречу, и на 68-й минуте Кассьерра сделал хет-трик, поставив эффектную точку. «Динамо» вручили бронзовые медали прямо на поле. Это их первое попадание в призеры с 2008 года, тогда также была взята бронза. Всего за последние 25 лет бело-голубые всего второй раз заканчивают сезон в тройке.

Но сезон для них еще на закончен. 29 мая в «Лужниках» «Динамо» сыграет со «Спартаком» в финале Кубка России. «Сочи» на третий год с момента дебюта в РПЛ завоевывает свои первые медали. Их вручали в менее торжественной обстановке: в раздевалку пришли президент РПЛ Ашот Хачатурянц, а также генеральный секретарь РФС и президент ФНЛ Александр Алаев. Они и вручили серебряные награды.

— Нас не смущает то, что награждение прошло в такой обстановке, — сказал «Известиям» после игры защитник «Сочи» Сергей Терехов. — Наверное, для «Динамо» и его болельщиков было бы неприятно смотреть на своем стадионе, как награждают соперника. Так что к нам в раздевалку пришли Ашот Хачатурянц и Александр Алаев, поздравили нас и вручили медали. Всё было по-семейному, по-простому. Мы люди простые, поэтому восприняли это нормально. Главное, что достигнут такой успех, проделана колоссальная работа, и она привела к такому результату. Самоотдача, сплоченность коллектива, работа тренеров, поддержка всего руководства и клубного персонала стали причиной того, что мы так провели и закончили сезон.

Постучались снизу

Изначально было понятно, что очный матч клубов из Татарстана и Башкирии определит, кому вылетать напрямую, а кому играть в переходных матчах. Впрочем, победитель мог еще спастись и от стыков в случае осечек конкурентов. Но их не произошло.

«Химки» обыграли «Спартак», не дав возможности опередить себя «Рубину» и «Уфе». Правда, подмосковный коллектив и сам оказался лишь 13-м, поскольку «Нижний Новгород» обыграл дома второй состав ставшего чемпионом «Зенита» (1:0), а «Урал» взял верх в гостях над уже обреченным на последнее место тульским «Арсеналом» (2:1).

В результате «Химки» попали в переходные матчи, где встретятся с занявшим четвертое место в ФНЛ-1 «СКА-Хабаровск». За два часа до начала последнего тура РПЛ стартовали игры, в которых определялось, с кем же сыграет переходные матчи 14-я команда. Три лидера ФНЛ-1 — московское «Торпедо», «Оренбург» и воронежский «Факел» — выясняли, кто выйдет с первых двух мест в премьер-лигу напрямую, а кто с третьего попадет в стыки.

Лидирующее «Торпедо» устраивала дома ничья с краснодарской «Кубанью». При поражении оно рисковало угодить на третье место, если бы по итогам чемпионата набрало равное количество очков с обоими конкурентами. Тогда бы черно-белые уступили по числу побед. Для этого «Факел» должен был выиграть в гостях у калининградской «Балтики», а «Оренбург» — добыть на выезде ничью с астраханским «Волгарем».

«Кубань» дважды выходила вперед в этом матче и в конце игры вела 2:1. В этот момент всё складывалось против «Торпедо», в том числе результаты в Астрахани и Калининграде. «Оренбург» сыграл вничью (2:2), «Факел» выиграл. Но на последних минутах после удара со штрафного мяч попал в стенку и задел руку игрока «Кубани». Пенальти исполнил Алексей Померко, который сравнял счет (2:2) и вывел «Торпедо» в РПЛ.

Также напрямую в элиту прошел «Факел». А «Оренбург» едет в стыки. «Торпедо» возвращается в премьер-лигу после восьми лет отсутствия. В прошлый раз оно также попало туда под руководством Александра Бородюка, который ушел из клуба перед стартом в элите, не договорившись с тогдашним менеджментом об условиях комплектования команды.

— Следил за матчами «Факела» и «Оренбурга», поэтому в момент, когда мы проигрывали «Кубани», эмоции были не очень, — сказал «Известиям» после игры Александр Бородюк. — Но ребята молодцы, что спасли матч. Горжусь ими, они заслужили выход в РПЛ. У этой команды есть характер, я очень ей признателен. Вдвойне признателен, с учетом всей ситуации. В прошлый раз мы выходили с «Торпедо» в РПЛ, победив в переходных матчах «Крылья Советов» (2:0; 0:1), сейчас обошлось без этого. И та команда была очень хорошая, и нынешняя. Я их не разделяю. Горжусь всеми футболистами, с которыми работал. И в прошлом, и в настоящем. Они главные действующие лица. Будем стараться удержаться в РПЛ. Не уйду ли я из «Торпедо» сейчас? 25 мая буду встречаться с руководством клуба. При каких условиях я продолжу работу с командой в премьер-лиге? А вот этого я вам не скажу.

Встреча в Казани была чрезвычайно важна для обоих коллективов. Имеющий не самый маленький бюджет «Рубин» и без того провалил сезон, но его катастрофичное падение весной могло закончиться совсем плачевно. «Уфа» при очень ограниченном финансировании сделала всё, чтобы сохранить шансы на спасение. Ранее генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов говорил, что клуб может исчезнуть в случае вылета.

Ничья устраивала «Рубин». И в середине первого тайма он повел в счете, когда Виталий Лисакович забил с пенальти. Изначально игра вызывала опасения из-за фигуры главного арбитра Сергея Иванова, которого несколько раз критиковал главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.

Шамиль Газизов перед матчем предлагал заменить судью, чтобы избежать скандалов, но его не послушали. В итоге ростовский рефери оказался в центре внимания в концовке. На 54-й минуте Владислав Камилов сравнял счет. А на 90-й минуте после серии ошибок «Рубина» лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов выдал передачу Дилану Ортису, который забил свой первый гол в сезоне, но самый важный.

Судьи долго смотрели VAR, пытаясь усмотреть нарушение правил со стороны колумбийского нападающего, но в итоге Иванов засчитал взятие ворот. Правда, долгий просмотр привел к тому, что поверх основного времени было отыграно еще 12 компенсированных минут.

За этот период Леон Мусаев попал в штангу ворот «Уфы». А на 99-й минуте Остон Урунов в углу штрафной площади своей команды наступил на пятку Монтассару Тальби.

Снова просмотр VAR. И пенальти в ворота «Уфы». Башкирский клуб был на грани катастрофы, но Виталий Лисакович пробил в штангу. Итоговая победа команды Алексея Стукалова (2:1). Она отправляется играть стыки с «Оренбургом», а «Рубин» напрямую вылетает.

25 мая первые переходные матчи пройдут в Хабаровске и Оренбурге. 28 мая ответные игры состоятся в Химках и Уфе. Также в прошедшем в субботу 30-м туре РПЛ московский «Локомотив» победил в гостях самарские «Крылья Советов» (1:0), а «Краснодар» сыграл дома вничью с грозненским «Ахматом» (1:1).