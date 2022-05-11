Осетинский пир: как «Алания» закончила свое шествие в Кубке России

В Кубке России по футболу определился первый финалист. Им стало московское «Динамо». Во вторник подопечные Сандро Шварца обыграли на своем поле владикавказскую «Аланию» со счетом 3:0. Это первый для бело-голубых выход в финал кубка за 10 лет — они близки к первому титулу с 1995 года. Между тем «Алания» еще может рассчитывать на четвертую строчку в таблице. Это стало бы путевкой в переходные матчи за право выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

После поражений

Прошедший 10 мая матч «Динамо»–«Алания» был важным для обоих клубов после их пятничных неудач. 6 мая обе команды потерпели поражение со счетом 2:5 в выездных играх: москвичи — в РПЛ самарским «Крыльям Советов», владикавказцы — нижнекамскому «Нефтехимику». При этом «Динамо» проиграло три встречи подряд, лишившись шансов на чемпионство и рискуя потерять и серебро. По очкам столичный клуб уже догнал «Сочи».

В итоге футболисты «Динамо» сыграли с максимальной отдачей, поймав «Аланию» на ошибках и забив три мяча: отличились Федор Смолов, Арсен Захарян и Константин Тюкавин. Владикавказцы во втором тайме ответили несколькими моментами, но не смогли забить ни одного гола.

— С одной стороны, в спорте побеждает сильнейший, с другой — не бывает такого, что всегда приходят победы, бывают и поражения, — прокомментировал матч глава Северной Осетии Сергей Меняйло. — Но игра классная, красивая. Мы сидели на трибуне рядом с [членом совета директоров «Динамо»] Сергеем Вадимовичем Степашиным, он болеет за «Динамо» и пытался меня убедить за него. Но я болею за две команды — сборную Российской Федерации и «Аланию». А там как получилось. Парни в обеих командах показали красивую игру. Если бы наши меньше ошибались… Они имели три-четыре возможности забить, но я после матча заходил в раздевалку к команде и сказал игрокам, что проигрывать тоже надо уметь.

По словам вратаря «Динамо» Игоря Лещука, успех дался нелегко.

— Победа над «Аланией» была тяжелой с учетом того, что проиграли три подряд игры до этого. И сегодня был переломный момент, особенно в эмоциональном плане. Но ребята с этим справились и здорово себя проявили в матче, — отметил голкипер.

Он добавил, что для команды нет разницы, с кем играть в финале. Кто станет соперником «Динамо», станет ясно в среду: во втором полуфинале московский «Спартак» примет красноярский «Енисей».

Финал Кубка России – 2022 пройдет 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».

Шанс и стадион

Что касается «Алании», за два тура до финиша у владикавказцев еще есть шансы попасть на четвертую строчку в таблице. Это стало бы путевкой в переходные матчи за право выйти в РПЛ.

Впрочем, не факт, что «Аланию» могут допустить в премьер-лигу: домашний стадион команды не соответствует критериям лицензирования даже Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В минувшем сезоне клуб проводил домашние матчи в Грозном на стадионе имени Султана Билимханова.

После матча с «Динамо» Сергей Меняйло заявил, что проблемы с площадкой решаются.

— «Алания» пройдет лицензирование, — сказал он. — Строительство стадиона идет по тем требованиям, которые предъявлены к аренам первой категории. Проект абсолютно новый. Тот, который был раньше, не подходил ни под одни требования государственной экспертизы. Финансирование выросло. И не потому, что поднялись цены на стройматериалы и металл, а потому, что категория стадиона выросла. Дополнительное финансирование на сегодня предусмотрено в районе почти 1 млрд рублей. Думаю, в следующем году стадион будет построен. И пройдем лицензирование в РПЛ, если попадем туда в 2023 году. По крайней мере, мы так планируем. И все условия для этого есть.

Глава республики добавил, что нынешняя экономическая ситуация никак не повлияет на финансирование клуба и стадиона.