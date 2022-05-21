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Цитаты Гитлера и портреты Бандеры нашли на татуировках «азовцев»

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Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ
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У боевиков националистической группировки «Азов» (в отношении группировки в РФ возбуждены уголовные дела), сдавшихся в плен с мариупольского завода «Азовсталь», обнаружены нацистские татуировки. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные Минобороны РФ.

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Так, на теле одного из боевиков видна татуировка с цитатой лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. У другого «азовца» — портрет лидера украинского националистического движения Степана Бандеры.

Также на телах боевиков видны татуировки с символами Третьего рейха.

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У одного из пленных можно наблюдать изображение черепа на кисти руки, напоминающее символику нацистской 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова» (СС была признана преступной организацией на Нюрнбергском процессе). На шее другого пленного можно заметить изображение, похожее на перевернутый крест, — антихристианский символ.

20 мая российское Министерство обороны сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Так, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков «Азова» и военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), заблокированных на территории завода.

Тогда же корреспондент «Известий» сообщил о выходе с «Азовстали» командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея «Волыны» Волынского. Позже в распоряжении «Известий» появились кадры допроса боевика.

18 мая вышедшие с предприятия националисты и украинские военные рассказали, что ВС РФ обращаются с ними хорошо, кормят и оказывают медицинскую и другую помощь.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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