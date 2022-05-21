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Чилингаров рассказал о погружении на дно Северного Ледовитого океана

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Ученый-океанолог, исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров рассказал «Известиям» о своей карьере, опасной ночевке в Арктике и первом погружении на дно Северного Ледовитого океана. Интервью было приурочено ко Дню полярника, который отмечается 21 мая в России.

Артур Чилингаров вместе с исследователем Мирового океана Анатолием Сагалевичем и бывшим губернатором Тульской области Владимиром Груздевым в августе 2007 года приняли участие в экспедиции к Северному полюсу «Арктика-2007». Во время нее впервые в истории люди достигли дна в точке географического Северного полюса. По словам Чилингарова, им удалось опуститься на 4,5 км.

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«Я погружался в первый раз в Арктике в 1970 году, когда была дрейфующая станция «Северный полюс – 19». Но мы неглубоко погружались в аквалангах, есть эти фотографии. Здесь передо мной была задача, о которой мне много раз говорил Кусто (Жак-Ив Кусто, французский исследователь Мирового океана. — Ред.), что Северный полюс находится не в точке, куда прибывают многие исследователи и туристы. Там одна минута, лед дрейфует. Северный полюс находится на дне Ледовитого океана», — рассказал он.

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Говоря о своей карьере, полярник отметил, что для поступления в университет он сначала работал слесарем-монтажником на корабле на Балтийском заводе. А затем ему уже предложили пойти на арктический факультет без конкурса. Ученый рассказал, что за свою карьеру он зимовал не только в Антарктиде, но и на Северном полюсе. Кроме того, он был начальником дрейфующей станции «Северный полюс – 19».

«Начал я полярную жизнь с арктического института, окончив Макаровское училище, которое в Ленинграде. Там был арктический факультет. Но по конкурсу я не прошел, потому что сначала надо было два года тогда отработать, такой был период», — рассказал Чилингаров.

С 14 по 24 августа 2021 года госкорпорация «Росатом» провела просветительскую экспедицию «Ледокол знаний. Homo Science project» на Северный полюс. В путешествии приняли участие более 80 талантливых школьников и студентов со всей России в возрасте от 12 до 23 лет. На атомном ледоколе «50 лет Победы» в экспедицию отправились победители всероссийского детского интеллектуального конкурса «Ледокол знаний», который был проведен в рамках празднования 75-летия атомной промышленности.

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