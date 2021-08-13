«Росатом» проведет экспедицию для школьников и студентов на Северный полюс

Госкорпорация «Росатом» с 14 по 24 августа проведет просветительскую экспедицию «Ледокол знаний. Homo Science project» на Северный полюс. В путешествии примут участие более 80 талантливых школьников и студентов со всей России в возрасте от 12 до 23 лет.

На атомном ледоколе «50 лет Победы» в экспедицию отправятся победители всероссийского детского интеллектуального конкурса «Ледокол знаний», который был проведен в рамках празднования 75-летия атомной промышленности.

Также в экспедиции примут участие победители турнира молодых профессионалов (ТЕМП) госкорпорации «Росатом», участники общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», участники всероссийского конкурса «Большая перемена», а также других олимпиад и конкурсов. Среди них не только будущие математики, физики, биологи, но и музыканты, художники, литераторы.

Программа экспедиции состоит из трех блоков — лекционного, креативного и проектного. В рамках первого блока пройдут встречи ее участников с учеными, экспертами и полярниками.

Проектный блог предполагает создание коммуникативных, просветительских и научно-популярных проектов, которые школьникам и студентам предстоит защитить перед экспертами. Лучшие проекты поддержат информационные центры по атомной энергии (ИЦАЭ) и разместят на онлайн-платформе Homo Science.

В рамках креативного блока участники экспедиции подготовят свои визитные карточки по исследовательским направлениям, сочинят и расскажут научные сказки, а также станут участниками «Арктиковидения» и сыграют в спортивную версию «Что? Где? Когда?» и др.

Также они пройдут различные мастер-классы, в том числе по деловой коммуникации и тайм-менеджменту, и поработают в специальных мастерских: «Эмоциональный интеллект», «Управление проектами и процессами» и «Управление собой».

Основной задачей путешествия является создание комфортной среды для всех, кто ищет научную информацию и готов ею делиться. Проект призвал создать научные треки, которые будут объединять интересы всех участников экспедиции, а также глобальные цели «Росатома».

В ходе экспедиции запланирована остановка у Земли Франца-Иосифа, где участники познакомятся с арктической флорой и фауной. Более того, в географической точке Северного полюса состоится флешмоб, в котором примут участие все члены экспедиции. Также они за 30 секунд совершат кругосветное путешествие, пересекая все меридианы, которые сходятся на Северном полюсе.

20 августа запланирован прямой эфир школьников и студентов со зрителями марафона науки и технологий Homo Science в Нижнем Новгороде. Они поделятся впечатлениями от уникального рейса и историями своих успехов.