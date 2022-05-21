Армия РФ под Житомиром уничтожила «Калибрами» партию вооружений из США и Европы

Высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожена крупная партия вооружения и военной техники, доставленные из США и стран Европы для группировки украинских войск в Донбассе. Об этом в субботу, 21 мая, на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Помимо этого, по словам представителя МО, на «Одесском припортовом заводе» ракетами воздушного базирования ВКС РФ уничтожены хранилища с топливом, которое предназначено для бронетехники украинских националистов.

«Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления. <...> Всего в результате ударов авиации уничтожено более 270 националистов, выведены из строя 52 единицы военной техники», — уточнил Конашенков.

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Также, подчеркнул Конашенков, истребительная авиация России в результате воздушного боя сбила два украинских самолета Су-25, уничтожены 14 беспилотников, восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч»

Ранее в этот день МО РФ поделилось кадрами боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» при выполнении задач по уничтожению позиций ВСУ в ходе спецоперации.

Кроме того, в субботу Минобороны РФ показало видео уничтожения националистов Украины, которые отказались добровольно сложить оружие.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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