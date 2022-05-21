Опубликованы кадры уничтожения огнем из БМД украинских националистов

Министерство обороны РФ в субботу, 21 мая, опубликовало кадры уничтожения националистов Украины, которые отказались добровольно сложить оружие.

Как отметили в российском оборонном ведомстве, украинские националисты засели в лесополосе. Разведывательно-штурмовая группа десантников России вычислила их местонахождение.

«В ходе боя не пожелавшие добровольно сложить оружие боевики были уничтожены огнем БМД», — отметили в Минобороны.

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24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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