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Минобороны опубликовало кадры боевой работы РСЗО «Град»

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РСЗО «Град»
Фото: Министерство обороны РФ
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Кадрами боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» при выполнении задач по уничтожению позиций ВСУ в ходе спецоперации в субботу, 21 мая, поделилось с «Известиями» Министерство обороны России.

«Нам дали координаты, которые засекли с беспилотника. В результате выполнения огневой задачи батарея была накрыта», — рассказал командир батареи РСЗО «Град» Александр.

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В огневые задачи артиллерийских подразделений Вооруженных Сил (ВС) России входит поражение артиллерийских батарей ВСУ, разрушение оборонительных сооружений, подавление пунктов управления, а также уничтожение вооружения и военной техники противника.

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Артиллеристы используют тактику частых смен огневых позиций. При выполнении огневых задач расчеты РСЗО «Град» перезаряжаются на запасной позиции, а после этого выдвигаются для нанесения удара. Разведка и определение координат целей происходят с помощью беспилотников.

20 мая Минобороны продемонстрировало боевую работу многоцелевых ударных вертолетов Ми-28 и разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 армейской авиации Западного военного округа. Было выпущено шесть неуправляемых ракет по указанным разведкой координатам противника.

Соответствующие боевые задачи российские военные выполняют в ходе специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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