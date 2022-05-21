Внимание мирового сообщества переключается с коронавируса на оспу обезьян

Мир всё больше беспокоится из-за внезапной вспышки оспы обезьян. Болезнь, характерная для государств Африки, теперь набирает обороты в других странах по всему земному шару.

Внимание на эту проблему 20 мая обратили Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и многие страны. Австралия заявила о первом случае инфицирования обезьяньей оспой, в Испании же число зараженных растет.

20 мая ВОЗ рассказала, что планирует провести экстренное заседание с участием экспертов, на котором будет обсуждаться новая вспышка оспы обезьян в Европе. Подчеркивается, что одним из специалистов, которые посетят встречу, может быть директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Эксперты будут обсуждать меры противодействия заболеванию и вопрос использования вакцин от натуральной оспы для противостояния новой вспышке.

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Помимо этого, 20 мая министерство здравоохранения Испании сообщило о 23 положительных результатах ПЦР-тестирования на анализ наличия оспы обезьян у жителей королевства. Таким образом, общее количество заразившихся достигло 30 человек. По мнению экспертов минздрава, в ближайшее время будут появляться новые случаи из-за не выявленных на сегодняшний день цепочек заражения.

В то же время в минздраве Австралии заявили о возможном первом пациенте с оспой обезьян. Точный диагноз устанавливается. Мужчина и его родственники находятся на самоизоляции. Также 20 мая первый случай этого заболевания подтвердили в Германии.

Накануне в Роспотребнадзоре заявили, что на сегодняшний день случаев заболевания оспой обезьян в России не выявлено, риск завоза инфекции в страну оценивается как низкий. Для недопущения завоза оспы обезьян на территорию России были усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная подчеркнула, что от этой инфекции может защитить прививка против классической оспы.

В этот же день департамент здравоохранения штата Массачусетс в США сообщил о выявлении первого в 2022 году случая заболевания оспой обезьян. Заболевший был госпитализирован, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Также 19 мая стало известно, что медики Италии обнаружили первого пациента в стране, у которого выявлена оспа обезьян. Еще один зараженный с таким диагнозом выявлен в Швеции.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки. Оно проявляется в виде лихорадки, общей интоксикации и появления сыпи на коже.