WSJ сообщила о планах США снять санкции с Белоруссии в обмен на транзит зерна

Вашингтон рассматривает возможность временно снять санкции с калийных удобрений, произведенных в Белоруссии, при условии разрешения Минска на экспорт украинского зерна в Литву. Об этом сообщили источники газеты The Wall Street Journal.

По их информации, ограничительные меры могут отменить на полгода. В случае, если белорусские власти согласятся, зерновые культуры будут доставляться по железной дороге через территорию Белоруссии в порт Клайпеда.

Ранее, 18 мая, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что разрешение проблемы продовольственного кризиса невозможно без российской продукции, белорусских удобрений и украинского зерна.

The Wall Street Journal 16 мая сообщила, что Гутерриш ведет переговоры с Россией и Украиной об открытии украинского экспорта, чтобы снизить нехватку продовольствия и вызванный этим скачок цен по всему миру. По данным издания, генсек ООН также предложил смягчить ограничения на экспорт российских и белорусских калийных удобрений в обмен на пропуск судов с зерном из украинских портов.

18 мая государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая на конференции по продовольственной безопасности ООН, отметил, что страны должны добиваться от России создания коридоров для экспорта продовольствия с Украины. Он также сообщил о выделении Вашингтоном свыше $215 млн в рамках борьбы с мировым продовольственным кризисом.

В этот же день постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что генсек ООН Гутерриш предлагает ввести исключения для введенных ограничений на экспорт удобрений из РФ. По словам Небензи, дискуссии по перспективам возобновления экспорта калийных удобрений из РФ в ходе визита в Москву Гутерриша прошли позитивно.

15 мая в итоговом заявлении страны G7 обвинили российскую сторону в том, что якобы она препятствует аграрному экспорту Украины. «Большая семерка» переложила на РФ ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках. Москва не согласна со всеми подобными обвинениями.

11 мая глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов с продовольственными товарами, среди которых есть и корабли с пшеницей. Он также обратил внимание на то, что российская сторона не единожды предлагала Украине вывести суда с необходимыми товарами через гуманитарные коридоры.