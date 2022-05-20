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Владимир и Маруся Левкины устроили концерт военным РФ в госпитале

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Артисты Владимир и Маруся Левкины
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Артисты Владимир и Маруся Левкины провели концерт для раненых российских военнослужащих, принимавших участие в спецоперации по защите Донбасса. Творческая встреча прошла в филиале Центрального военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко в Москве.

Таким образом певцы присоединились к акции «Лучшим воинам мира» Минобороны РФ.

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«Я хочу, чтобы вы знали, каждый из вас знал, что бы не говорили — народ и армия едины. Мы по-другому не можем. Для нас это самое главное. Мой отец — военный, царствие ему небесное, я думаю, что сейчас стоит рядом со мной и мы низко кланяемся вам за ваш подвиг», — обратился Левкин к собравшимся.

Артисты не первый раз выступают перед военнослужащими — сам Левкин с опытом подобных мероприятий в Сирии назвал большой честью выступление перед такой публикой.

Музыканты также поблагодарили солдат и пожелали им беречь себя.

«Мужики, берегите себя. Выполняйте пожалуйста приказ главкома, берегите себя и не забывайте, что вас ждут дома. Мы вас ждем с победой», — заявил певец.

Социально-культурная акция «Лучшим воинам мира» организована Главным военно-политическим управлением Вооруженных сил РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.

Ранее, 16 мая, в шести госпиталях Министерства обороны Российской Федерации военнослужащим — участникам специальной военной операции по защите населения Донбасса вручили государственные награды. Всего 28 орденами и медалями удостоились находящиеся на лечении раненые военнослужащие.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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