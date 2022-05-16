В госпиталях Минобороны РФ участникам спецоперации вручили награды

В шести госпиталях Министерства обороны Российской Федерации военнослужащим — участникам специальной военной операции по защите населения Донбасса вручили государственные награды. Всего 28 орденами и медалями удостоились находящиеся на лечении раненые военнослужащие.

Так, в Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко первый заместитель начальника Главного управления кадров МО РФ генерал-лейтенант Юрий Бобров вручил медали «За отвагу» и Суворова.

Кроме того, в Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского Министерства обороны РФ начальник управления военного образования генерал-майор И. Муравлянников вручил ордена Мужества, а также медаль Суворова.

Рядовой гвардии, снайпер Павел Лагутин сменил не один госпиталь, проходя лечение и реабилитацию после ранения, он признается, что благодарен медикам, которые стараются поставить ее на ноги.

«Хочется сказать спасибо. Я остался жив, и мои товарищи, которые остались там на военной спецоперации продолжают выполнять поставленные задачи с успехом только благодаря нашим командирам, которые нас обучают», — сказал он.

В Минобороны рассказали, что для каждого раненого военнослужащего вводится воинская должность в военных комиссариатах, воинских частях, учреждениях и ведомственных организациях оборонного ведомства. Такая мера направлена на социальную реабилитацию военных, получивших ранения.

В программе также предусмотрены мероприятия по восстановлению здоровья, индивидуальный подход к определению дальнейшего служебного предназначения и особый порядок прохождения военной службы, предоставление социальных льгот и гарантий, а также жилищное обеспечение.

9 мая пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин вручил отцу погибшего в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса командира батальона «Спарта» Владимира Жоги (позывной Воха) звезду Героя России, звездой был награжден его сын посмертно.

Накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вручил звезды Героя России командиру штурмового авиаполка Дмитрию Литвинову и штурману авиаполка Виктору Дудину. Министр обороны поблагодарил военных за героизм и самоотверженность, которые они проявили при выполнении воинского долга в ходе проводимой спецоперации.

1 мая генерал-полковник Михаил Теплинский вручил государственные и ведомственные награды российским военнослужащим Центрального военного округа, проявившим мужество в ходе спецоперации: медали Жукова, «За боевые отличия», «За воинскую доблесть».

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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