Орешкин назвал курс рубля абсолютно рыночным

Текущий курс рубля является абсолютно рыночным. Об этом заявил помощник президента России Максим Орешкин, выступая с лекцией на просветительском марафоне «Новые горизонты» российского общества «Знание» в четверг, 19 мая.

«Вот вопрос — почему рубль укрепляется? Многие говорят, что рубль какой-то ненастоящий, пытаются отрицать реальность, но на самом деле искусственным курс был в прошлом году, в этом он абсолютно рыночный, без какого-то внешнего воздействия», — сказал Орешкин.

Он отметил, что российская нацвалюта укрепляется благодаря сильному платежному балансу за счет высоких цен на экспортируемую нефть. Кроме того, Банк России и Минфин перестали покупать иностранную валюту на рынке, закрыли возможности вывода капиталов в недружественные РФ страны и платежи инвесторам из таких государств, добавил помощник президента.

Он указал, что Евросоюз серьезно ограничил объемы своего экспорта в Россию, поэтому возможности покупки товаров и импорта серьезно снизились.

В результате страна оказалась в ситуации, когда валюты в нее приходит много, а потребность в ней существенно сократилась. Так как ни доллар, ни евро в том объеме, в котором они приходят, РФ сейчас не нужны и Москва ничего с ними сделать не может, происходит серьезное укрепление национальной валюты, пояснил Орешкин тезис о рыночном, по его словам, укреплении рубля.

Ранее в этот же день на валютных торгах на Мосбирже курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с января 2020 года. Американская нацвалюта теряла 2,45%, падая до 61,89 рубля. В первую минуту торгов в моменте курс евро опускался до 61,11 рубля, побив минимум с апреля 2017 года. Таким образом европейская валюта в паре с рублем на тот момент уходила ниже стоимости пары USD/RUB. К 13:47 мск доллар торгуется по 62,06 рубля, евро — по 64,75 рубля.

Как заявил «Известиям» финансовый советник Владимир Верещак, с 24 февраля евро по отношению к доллару обесценился на 6,3% с 1,1191 EUR/USD до 1,0482 EUR/USD.

Партнер инвестиционной компании Capital Lab Евгений Шатов выразил мнение, что основными причинами укрепления рубля стали подготовка компаний-экспортеров к предстоящим налоговым выплатам, пик которых приходится на май, а также высокие цены на нефть. Оба эксперта сошлись во мнении, что сейчас можно покупать доллары и евро — текущий курс для покупки выглядит привлекательным.