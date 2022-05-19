Эксперт назвал курсы евро и доллара привлекательными для инвестирования

В целом сейчас есть смысл приобретать доллары и евро: текущий курс для покупки выглядит привлекательным. Об этом заявил «Известиям» партнер инвестиционной компании Capital Lab Евгений Шатов в четверг, 19 мая.

Ранее в этот же день на открытии торгов на Мосбирже курс евро опустился ниже 62 рублей впервые с 16 мая 2017 года. По данным на 12:20 мск, евро стоит 64,72 рубля, доллар — 61,94 рубля. 13 мая курс европейской валюты опускался ниже 65 рублей впервые с июня 2017-го.

Основными причинами укрепления рубля, по словам Шатова, послужили подготовка компаний-экспортеров к предстоящим налоговым выплатам, пик которых приходится на май, а также высокие цены на нефть. Также укреплению способствует сильный платежный баланс России и заявления главы Минфина Антона Силуанова о том, что в случае непродления лицензии на выплату госдолга в валюте РФ будет выполнять свои обязательства по внешнему долгу в рублях.

«Учитывая то, что курс все-таки сдерживается отчасти благодаря введению валютного контроля ЦБ РФ, который в любой момент может быть ослаблен и привести к ослаблению рубля, текущий курс для покупки выглядит привлекательным», — сказал специалист.

Финансовый советник Владимир Верещак также сообщил «Известиям», что решающую роль в текущем укреплении рубля по отношению как к евро, так и к доллару, играют принятые Банком России меры валютного контроля, результатом которых стало существенное снижение спроса на эти иностранные валюты. По мере снятия ограничений спрос вырастет и рубль ослабнет, считает он.

«Поэтому в целом возможность приобрести валюту сейчас действительно есть. Также экономика Европы страдает от последствий конфликта на Украине. Логистика и без того была нарушена пандемией коронавируса. Экономику поддерживали вливанием денег, что уже привело к повышению инфляции. Теперь к этому добавилась еще и геополитическая напряженность», — рассказал финансовый советник.

Верещак добавил, что с 24 февраля евро по отношению к доллару обесценился на 6,3% с 1,1191 EUR/USD до 1,0482 EUR/USD.

12 мая Bloomberg назвал рубль лучшей мировой валютой в 2022 году. Российская нацвалюта по отношению к американской выросла с начала этого года на 11%. Так рубль стал лидером среди 31 основной валюты, за которой следят эксперты агентства.

8 мая несколько экспертов рассказали «Известиям», что рубль к началу сентября может существенно сдать текущие позиции, торгуясь в среднем в диапазоне 75,4–82,2 за доллар. Решающую роль в судьбе российской национальной валюты будут играть геополитика, решения Центробанка по валютному контролю и цены на нефть.

Однако в ближайшие месяцы российская денежная единица скорее останется вблизи текущих значений или протестирует уровни 62–60, прогнозировали специалисты. Но снятие регуляторных мер может изменить ситуацию, опустив в мае курс до отметки 78–85.