Село Солохи в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины

В Белгородской области с территории Украины обстреляно село Солохи. Есть разрушения, один человек пострадал, сообщил в среду, 18 мая, губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Есть информация об одном пострадавшем. Есть разрушения. Оперативные службы уже работают» — написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас на месте находится глава поселения, к нему выехал глава района Владимир Перцев.

Днем ранее сообщалось об обстреле села Алексеевка в Курской области. Он велся из крупнокалиберного оружия со стороны Украины. В результате получили повреждения вышка сотовой связи, здание школы и три частных дома. Обстрел был быстро подавлен ответным огнем российских пограничников. Никто из жителей не пострадал.

Провокации с украинской стороны также фиксировались в прошлом месяце. Так, 19 и 26 апреля были обстреляны село Головчино Белгородской области, 25 апреля — село Нехотеевка, 14 апреля — села Сподарюшено и Журавлевка этого же региона. Того же числа попал под обстрел поселок Климово Брянской области.

На фоне участившихся обстрелов главы ряда регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности. С 11 апреля он был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, на территориях Белгородской, Брянской, Курской и в двух районах Воронежской области.