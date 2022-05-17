Конгресс США провел первое слушание по НЛО за 50 лет

Конгресс США провел первое слушание по НЛО за 50 лет

2022-05-17 19:05:25

2022-05-17 19:05:25

2022-05-17 19:05:25

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