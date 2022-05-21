Пуши прежнего: стоимость отправки банковских СМС хотят снизить

На рынке прорабатывается внедрение скидок при массовой отправке СМС, сообщили «Известиям» в Минцифры . Это позволит снизить расходы банков: из-за санкций некоторые из них лишились возможности направлять push-уведомления, что было в десятки раз дешевле . О необходимости ограничить цену информационных СМС одним рублем Ассоциация банков России (АБР) сообщала в правительство и ЦБ (документ есть у «Известий»). Если стоимость останется на прежнем уровне, а число СМС вырастет, банкам придется увеличить плату за услугу для клиентов . Сейчас информирование стоит 60–100 рублей в месяц.

Дорогая информация

Стоимость услуг определяют операторы связи , а тарифное регулирование этой сферы противоречит законодательству, сообщили «Известиям» в Минцифры. Вместе с тем на рынке прорабатывается возможность прогрессивных скидок при соразмерном увеличении количества СМС, добавили в ведомстве , уточнив, что такие тарифы уже действуют в отношении отдельных банков.

Пуши прежнего Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По закону кредитная организация обязана информировать клиентов об операциях по карте или невозможности их совершения. Сейчас стоимость одного такого СМС составляет 1,5–2 рубля, а цена пуш-уведомления — 5–20 копеек (то есть в 10–30 раз дешевле). Такие расчеты приводятся в письме Ассоциации банков России в адрес правительства и ЦБ, которое есть у «Известий». В документе отмечается, что кредитные организации могут лишиться канала отправки пуш-уведомлений в связи с удалением мобильных приложений из App Store и Google Play или отзывом пуш-сертификатов . В этом случае трафик сообщений придется направить в канал СМС-информирования.

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Маршрутизация клиентских уведомлений в СМС-канал повлечет за собой увеличение расходов на информирование примерно на 25 млрд рублей в год в масштабах всей банковской системы , оценили в АБР. Это снизит возможности финансовых организаций кредитовать экономику. Увеличение расходов на оповещение держателей карт об операциях, скорее всего, будет переложено на самих клиентов: кредитные организации будут вынуждены повысить тарифы за СМС или ввести такую плату в случае, если раньше услуга была бесплатной, заявил «Известиям» вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

Сейчас тарифы на информирование об операциях составляют в среднем 60–100 рублей , оценил он. Алексей Войлуков пояснил: если раньше финорганизации были готовы субсидировать эти расходы, чтобы улучшить пользовательский опыт клиента, то в новых экономических условиях платежи придется переложить на пользователей — с учетом увеличения расходов для самих банков. В связи с этим кредитные организации предложили на нормативном уровне ограничить стоимость обязательных СМС 0,5–1 рублем за сообщение, подчеркивается в письме АБР.

Пуши прежнего Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Тарифы на услуги рассылки сообщений не подлежат государственному регулированию, заявили «Известиям» в ФАС. Однако служба рассматривает жалобы, если они поступают, и при необходимости принимает меры реагирования. Например, в 2020 году ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении «большой четверки» сотовых операторов в связи с необоснованным повышением тарифов на СМС-рассылку, напомнили в ведомстве. Тогда операторы исполнили предписание о снижении стоимости тарифов. «Известия» направили запросы в правительство и ЦБ.

Ради клиентов

С проблемой отправки пуш-сообщений столкнулись банки, чьи приложения были заблокированы в Google и Apple , сообщил «Известиям» источник на платежном рынке. В «Сбере» заявили, что в апреле после введенных санкций автоматически перевели пользователей iOS на СМС, а пользователи Android продолжают получать уведомления в выбранном ими формате (пуш или СМС). В ВТБ уточнили, что пуш-уведомления об операциях по-прежнему получают клиенты, которым доступно приложение банка. Не испытывают проблем с пушами в МКБ, «Абсолюте», Росбанке, «Ренессанс Кредите», «Зените», Почта Банке, сообщили их представители. Однако в Росбанке считают, что риски закрытия пуш-канала существенно выросли.

На пуш-канал приходится 50% общего объема трафика в Росбанке, 60–70% — в «Абсолюте», 70% (для маркетинговых компаний) — в «Зените» , сообщили «Известиям» их представители. Уведомления через интернет позволяют экономить до 50% расходов на коммуникацию с клиентом, оценили в Почта Банке. Фиксация цены СМС на уровне 50 копеек позволила бы снизить операционные расходы банков: высвобожденные средства можно направить на развитие и поддержку клиентского сервиса, заявили в «Ренессанс Кредите».

Пуши прежнего Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Снижение цены СМС позволило бы снизить стоимость информирования для клиентов . Это ограничение необходимо, пока не появится аналога пуш-уведомлений, реализованных на территории РФ. Высокая стоимость уведомлений приводит к удорожанию услуги СМС-информирования для клиентов и отказу от ряда уведомлений. Всё это может негативно сказаться на клиентском опыте, — полагает руководитель центра розничных трансакционных продуктов Росбанка Андрей Шагимуллин.

В Tele2 сообщили, что вводить преференции для банков не планируют, чтобы не дискриминировать других участников этого рынка, заявил «Известиям» представитель сотового оператора. В «Мегафоне» отказались от комментариев, в МТС и «Билайне» не ответили на запрос.

На фоне макроэкономической ситуации, роста процентных ставок и повышенной волатильности на фондовых рынках финансовый сектор испытывает существенное давление на уровень прибыли, подчеркнул директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. Он отметил: инициатива сокращения стоимости СМС-информирования необходима для уменьшения расходов кредитных организаций. Ряд банков для увеличения комиссионных доходов уже делает платными пуш-уведомления , знает эксперт. Полностью отказаться от СМС банк не сможет в любом случае, поскольку это более надежный по сравнению с пушами канал доставки информации, считают в НКР.