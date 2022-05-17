Парламент Финляндии одобрил вступление в НАТО. За проголосовали 188 депутатов из 200. Трансляция с заседания велась на официальном сайте законодательного органа.

Предполагается, что правительство страны вынесет официальное предложение на рассмотрение президента. После того как финский лидер Саули Ниинистё одобрит его, посол Финляндии в НАТО Клаус Корхонен передаст заявку в штаб-квартиру Североатлантического альянса в Брюсселе.

В этот же день глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что немецкая сторона хочет помочь Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО путем быстрой процедурой ратификации.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что после того, как пройдет период анализа Москвой данного шага двух стран с точки зрения общей конфигурации сил и средств в Европе и на севере Европы, в частности, российская сторона предпримет «компенсирующие меры». Он подчеркнул, что от этого не выиграет никто. В то же время министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Россия будет делать выводы, исходя из того, как территория Финляндии и Швеции будет использоваться Североатлантическим альянсом.

О планах Швеции и Финляндии вступить в НАТО стало известно 15 мая. В МИД РФ критически отреагировали на решение властей Финляндии. В ведомстве заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги.

Президент России Владимир Путин в разговоре с финским коллегой Саули Ниинистё 14 мая заявил, что отказ Хельсинки от нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. Кроме того, такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с «Известиям» выразил мнение, что ради вступления в Североатлантический альянс Швеция и Финляндия готовы пожертвовать своим нейтралитетом, суверенитетом и спокойствием жителей.

В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение двух стран, подчеркнул, что расширение НАТО угрожает безопасности мира, и в частности европейского континента.