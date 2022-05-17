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В Крыму опровергли данные о нехватке туристов летом

Министр Волченко опроверг данные о низкой загруженности отелей Крыма из-за нехватки туристов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Загрузка в гостиницах Крыма в предстоящем летнем сезоне сохраняется примерно на уровне прошлого года. Об этом во вторник, 17 мая, заявил «Известиям» министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, комментируя информацию СМИ о низком спросе на отдых в регионе.

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«Никаких массовых отмен в Крым нет. Загрузка на лето сохраняется примерно на уровне прошлого года, снизилась незначительно, при этом отсутствие авиасообщения постепенно компенсируется за счет увеличения автомобильного трафика и железнодорожного сообщения», — сказал он «Известиям».

Министр также прокомментировал уровень загруженности отелей в период прошедших майских праздников, отметив, что здесь большое значение сыграл уровень эффективности конкретных заведений.

«Что касается майских праздников, то важно то, как отработал каждый отель, когда эффективность напрямую сказалась на загрузке. Некоторые популярные отели на ЮБК были заполнены на 80–90%, в среднем загрузка была на уровне 40–50%. Заполнены были прежде всего отели, которые применяли нестандартные, а главное, оперативные маркетинговые решения, вводили трансферные услуги. А также снизило цены и объявили акции, которые получил потребитель в этом сезоне», — указал Волченко.

Он подчеркнул, что в Крыму по-прежнему безопасно и спокойно и есть все возможности для оздоровления и отдыха.

Ранее в этот день директор ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлана Возная в беседе с газетой «Коммерсант» предположила, что около трети гостиниц и гостевых домов в Крыму этим летом могут не открыться из-за низкого спроса россиян на отдых на полуострове.

По ее прогнозу, загрузка отелей на лето может составить около 30–40%. Такие ожидания, как считает эксперт, связаны с низкими показателями во время майских праздников.

Российские туроператоры согласились с мнением Возной, отметив снижение уровня бронирований туров в Крым на лето. Они также заявили, что вынуждены снижать цены из-за сокращения потока туристов.

15 мая туроператоры сообщили, что в связи с закрытием ряда аэропортов на юге России и окончанием майских праздников отели Краснодарского края и Крыма начали снижать стоимость проживания. По их данным, скидки варьируются в диапазоне от 10% до 30%, однако это не распространяется на объекты с четырьмя и пятью звездами. Как указали в туротрасли, отельеры увидели, что привычного ажиотажа на отдых в летнее время в Анапе, Туапсе и Сочи нет.

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