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Туроператоры заметили снижение цен в отелях юга России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В связи с закрытием ряда аэропортов на юге России и окончанием майских праздников отели Краснодарского края и Крыма начали снижать стоимость проживания. Туроператоры в воскресенье, 15 мая, сообщили, что скидки варьируются в диапазоне от 10% до 30%, однако это не распространяется на объекты с четырьмя и пятью звездами.

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«Дело в том, что период майских праздников относится к высокому сезону и по популярности уступает только новогодним праздникам и августовским заездам. Соответственно, на периоды пикового спроса цены на услуги, в том числе на размещение в отелях и авиаперелеты, повышаются, а после праздников снижаются. По мере приближения к августовским заездам цены будут расти. Максимальные значения по стоимости отдыха приходятся на заезды в середине августа, а с начала сентября они начнут снова снижаться», — рассказали РИА «Новости» в компании «Интурист».

По словам представителей организации, отельеры увидели, что привычного ажиотажа на отдых в летнее время в Анапе, Туапсе и Сочи нет. Поэтому они пытаются «спасти сезон», предоставляя скидки. Генеральный директор «Дельфина» Сергей Ромашкин же, напротив, не заметил снижения цен, так как в Крыму они начали падать еще до майских праздников.

«В среднем на сегодняшний день они ниже, чем в 2021 году, на 3–4%. Это немного, но по сравнению с тем ростом, который мы видели в марте (на 15%), это уже хорошая новость для туристов. Цены будут снижаться и дальше», — пояснил Ромашкин.

12 мая стало известно, что в период майских праздников туристы предпочли посетить Москву и Санкт-Петербург, тогда как популярность курортов черноморского побережья снизилась. Одной из причин стала доступность всего одного аэропорта вместо четырех. В прошлом году помимо Сочи самолеты летали в Анапу, Геленджик и Симферополь.

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