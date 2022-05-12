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Москва и Санкт-Петербург обошли по популярности Сочи на майские праздники

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российские туристы предпочли провести майские праздники в Москве и Санкт-Петербурге, а популярность черноморских курортов по сравнению с прошлым годом снизилась, сообщили «Известиям» представители туротрасли.

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Больше всего гостиничных услуг с 1 по 10 мая 2022 года россияне приобрели в московском регионе и Санкт-Петербурге, а Сочи оказался лишь на третьем месте, рассказали «Известиям» эксперты ресурса «Чек Индекс» (сервис обрабатывает данных с более чем 1,1 млн онлайн-касс).

«Мы действительно видим большую популярность Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Кавминвод. Сочи при этом потерял в популярности 5%, Анапа и Крым — 25%», — подтвердил эту тенденцию гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян рассказал, что в прошлом году на майские праздники количество туристов в Краснодарском крае превысило число гостей Москвы и Санкт-Петербурга вместе взятых. Но в этом году ситуация противоположная.

«Во-первых, в этом году туристам на юге был доступен всего один аэропорт вместо четырех. В прошлом году помимо Сочи самолеты летали в Анапу, Геленджик и Симферополь. Во-вторых, такой плохой погоды, как на эти майские праздники, в Сочи не было уже давно», — объяснил причины этого Мкртчян.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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