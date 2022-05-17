Маск заявил о находящейся в рецессии экономике США

Американский предприниматель Илон Маск считает, что экономика США находится в состоянии рецессии и выйдет из нее не раньше, чем через год. Об этом он заявил 17 мая на технологической конференции All-in Summit в Майами.

«Такие времена проходят, и потом вновь наступают периоды бурного роста. Вероятно, в течение какого-то времени, возможно, года или 12-18 месяцев будет нелегко», — пояснил он.

По словам предпринимателя, основная причина инфляции — увеличение денежной массы, потому как «правительство напечатало несметное количество денег».

Однако он отметил, что рецессии не обязательно бывают исключительно негативным явлением.

«Чересчур продолжительный экономический рост ведет к неправильному распределению капитала, и деньги начинают реками течь к дуракам», — подчеркнул Маск.

Ранее в этот день республиканец, член палаты представителей Рик Аллен в ходе выступления в конгрессе заявил, что рост цен на топливо в США связан с политикой президента страны Джо Байдена и его администрации, а не с действиями российских властей, как утверждает глава Белого дома. Он уверен, что это не «временная инфляция» и не «путинский скачок цен», а результат уничтожения американской энергетической независимости. Решением проблемы, по мнению политика, могло бы стать увеличение внутреннего производства топлива, потому как Америка изобилует энергоносителями. Однако, считает он, стране не хватает администрации, «обладающей политической волей для того, чтобы действовать правильно».

10 мая Байден, выступая перед журналистами, заявил, что инфляция — это сильная сторона Соединенных Штатов, возникшая благодаря Белому дому. Однако позднее в той же речи президент подчеркнул, что инфляция — это плохо, но виноваты в ней пандемия коронавируса и действия президента РФ Владимира Путина на Украине.

В тот же день бывшая вице-губернатор Нью-Йорка Бетси Маккоги заявила, что безграмотная политика действующего президента привела к двукратному подорожанию цен на удобрение и пестициды и, как следствие, повышению стоимости продовольствия. По ее словам, война Байдена с ископаемым топливом привела к росту цен за удобрение еще задолго до украинских событий, а транспортировка товаров морским путем в Штаты стала стоить на 25% больше, чем год назад. Все объяснения американского лидера, как отметила МакКоги, являются фальшивыми.

Ранее, 15 апреля, ведущий Fox News Шон Хэннити не согласился с заявлением Байдена о том, что в росте цен в США виноват Путин. Он назвал эти слова американского лидера полной и абсолютной ложью.

До этого, 13 апреля, Байден связал рост инфляции США с действиями России по защите Донбасса. За день до этого стало известно, что потребительские цены в США выросли на 8,5% к концу марта, что стало самым высоким уровнем инфляции с 1981 года. В тот же день в Штатах зафиксировали рекордную стоимость фьючерсов на природный газ более чем за 13 лет.

9 апреля Байден одобрил инициативу о запрете на импорт российских энергоносителей. В марте он заявлял, что США вводят запрет на весь импорт газа и нефти из России. При этом он признавал, что последствия от таких санкций ударят и по самим Штатам.