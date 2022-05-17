В Санкт-Петербурге отменили спектакль группы «Би-2» и «Квартета И»

Совместный спектакль группы «Би-2» и коллектива «Квартет И» «Письма и песни», который должен был состояться в Большом концертном зале (БКЗ) «Октябрьский» в Санкт-Петербурге 18 мая, перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщается на странице БКЗ в соцсети «ВКонтакте» 17 мая.

«Уважаемые зрители! Спектакль «Письма и песни» переносится. Дата переноса будет объявлена позже. Билеты действительны», — сообщила организация.

Не так давно, 28 апреля, группа «Би-2» отменила концерт в Омске из-за баннера с символом Z и надписью «Zа президента», который повесили организаторы. Рок-музыканты захотели закрыть плакат черной тканью, однако после того, как им не разрешили это сделать, они отказались выходить на сцену и прямо перед началом концерта отменили выступление.

Позже в тот же день гитарист «Би-2» Андрей Звонков попытался оправдаться за срыв коллективом концерта в Омске, объяснив, что, согласно условиям договора, в арендуемом ими зале не должно было быть рекламных баннеров, а тот, что висел на сцене, якобы «мешал звуку и свету» и поэтому коллектив решил его завесить тканью.

Тогда же российский продюсер Иосиф Пригожин в комментарии «Известиям» сообщил, что по его мнению, артисты совершили не мудрый поступок. Он считает, что музыканты должны работать вопреки политическим взглядам.

В свою очередь, волонтер из Донецкой Народной Республики (ДНР) Иван Брага 29 апреля рассказал, что его неприятно удивил поступок группы «Би-2», которая отказалась выступать на концерте в Омске из-за баннера с символом Z. Доброволец из Донбасса задался вопросом, почему музыкальная группа не ценит и не любит страну, которая дает ей заниматься творчеством и зарабатывать деньги.

Тогда же музыкант Юрий Лоза указал на то, что рок-группа «Би-2» должна была открыто заявить о своей политической точке зрения непосредственно перед самим концертом в Омске. Так как зрители, которые пришли на концерт, уже увидели данный баннер (с буквой Z. — Ред.), их это не напрягло. Лоза также подчеркнул, что баннер был вывешен на городской инфраструктуре и «Би-2» не имеют права указывать, как ее менять.

2 мая известные музыканты прокомментировали решение некоторых артистов отказаться от выступлений в России или вовсе уехать из страны на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Свое мнение они высказали в рамках передачи «Добров в эфире» на РЕН ТВ. Так, лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр, говоря о сорванном в Омске концерте «Би-2», осудил позицию артистов. По его мнению, артист должен всегда быть со своим народом и в любой ситуации выбирать свою страну.

2 марта Министерство обороны РФ рассказало, что обозначают символы на российской технике в спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Так, в символе Z зашифрована фраза «За победу», буква V означает выражение «Сила V (в) правде». Еще одна V значит «Задача будет выполнена».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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