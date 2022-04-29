Волонтер из ДНР удивился отказу «Би-2» выступать в Омске из-за баннера с буквой Z

Волонтер из Донецкой Народной Республики (ДНР) Иван Брага рассказал, что его неприятно удивил поступок группы «Би-2», которая отказалась выступать на концерте в Омске из-за баннера с символом Z.

Доброволец из Донбасса задался вопросом, почему музыкальная группа не ценит и не любит страну, которая дает ей заниматься творчеством и зарабатывать деньги.

«Удивление, конечно, очень большое удивление. Потому что, ну, они зарабатывают у вас в стране. Зачем и почему не поддерживать свою собственную страну? Почему ее просто не любить? Почему? Я считаю себя человеком русским, потому что, я как говорится, родился еще при Советском Союзе. Как мне что ни говорят» , — рассказал Брага.

Накануне, 28 апреля, рок-группа «Би-2» отказалась выступать для жителей Омска из-за баннера с буквой Z, установленного за сценой. Отмена концерта произошла за несколько минут до начала, музыканты заявили, что были готовы выступить, однако выйти на сцену им якобы не дали организаторы.

Первый заместитель министра по делам молодежи, физкультуры и спорта Омской области Иван Колесник рассказал, что коллектив «тайно, ночью, ни с кем не согласовывая» завесил баннер черным траурным полотном. Отмечается, что идти на компромисс музыканты отказались, а остальные рекламные плакаты претензий у группы не вызвали.

Гитарист рок-группы «Би-2» Андрей Звонков попытался оправдаться за срыв концерта, назвав причиной отсутствие в договоре рекламных баннеров. Также, по его словам, тот самый баннер с буквой Z якобы «мешал звуку». При этом музыкант не объяснил, каким образом черная ткань, которой коллектив завесил плакат, могла решить проблему со звуком.

Ранее группа «Би-2» неоднократно отказывалась выступать на концертах в поддержку Донбасса, в благотворительных марафонах по сбору средств детям — жертвам украинской агрессии в ЛНР и ДНР.

2 марта Министерство обороны РФ рассказало, что обозначают символы на российской технике в спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Так, в символе Z зашифрована фраза «За победу», буква V означает выражение «Сила V (в) правде». Еще одна V значит «Задача будет выполнена».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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