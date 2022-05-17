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Французская Engie будет платить за российский газ в евро

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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
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Французская энергокомпания Engie будет производить оплату за российский газ в евро в соответствии с рекомендацией Еврокомиссии (ЕК). Об этом заявила во вторник, 17 мая, глава концерна Катрин Макгрегор.

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«Сегодня мы получили решение, которое позволяет нам платить по контрактам в валюте, что кажется приемлемым для «Газпрома» и соответствует санкциям ЕС», — сказала Макгрегор в ходе телеконференции с инвесторами.

Она уточнила, что валютой контракта является евро, следующий платеж за газ из России компания осуществит до конца мая.

В настоящее время на долгосрочные контракты с «Газпромом» приходится примерно пятая часть от общего объема продаж и потребления газа компании. В конце апреля Engie сообщала, что пока не определилась в вопросе о расчетах за газ в рублях.

Ранее,14 мая, Еврокомиссия распространила новый регламент, согласно которому европейские импортеры смогут и впредь платить за российский газ, не нарушая наложенных на Москву санкций.

В частности, в рекомендациях говорится, что санкции не запрещают открывать банковский счет в банке, который отвечает за получение денег в обмен на поставки газа. При этом Еврокомиссия исходит из того, что европейские компании должны считать свои обязательства выполненными после перечисления российской стороне долларов и евро, то есть не дожидаясь их перевода в рубли.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств. Соответствующий указ подписал 31 марта президент России Владимир Путин. Глава государства отмечал, что отказ платить в российской валюте Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.

Для продолжения поставок газа иностранные покупатели должны открыть специальные рублевые и валютные счета типа «К» в Газпромбанке. Оплата за газ происходит в валюте контракта, затем Газпромбанк продает ее на Московской бирже и переводит рубли «Газпрому».

Как пояснил в конце февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, новые условия оплаты за газ рублями — это не шантаж, а необходимость, вызванная тем, что у страны фактически украли довольно значительную сумму резервов.

Ряд стран G7 и Евросоюза счел требование РФ нарушением контрактов. C 27 апреля из-за неоплаты «Газпром» приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.

Вместе с тем Венгрия, Словакия, Молдавия, Белоруссия, Армения и другие страны заявили о возможности платить за российский газ рублями. По данным агентства Bloomberg, рублевые и валютные счета в расчетном Газпромбанке открыли как минимум 20 европейских компаний.

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