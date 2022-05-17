Чешская группа PPF продаст российский банк «Хоум Кредит»

Чешская инвестиционная группа PPF Group и ее дочерняя структура Home Credit, владеющие российским банком «Хоум Кредит», продадут кредитную организацию и другие финансовые активы в России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте группы во вторник, 17 мая.

Соглашение о сделке пописали с группой частных инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным, который сейчас также является председателем совета директоров СПБ Биржи. Полный состав покупателей и новая структура акционеров не раскрываются. Отмечается, что сделка приведет к уходу «Хоум Кредит» с российского рынка. Сумма сделки не сообщается.

В рамках договоренности казахстанский «Хоум Кредит» продадут акционерам и выбранным топ-менеджерам банка и PPF.

«Сделка будет проведена упорядоченно и структурированно, чтобы обеспечить преемственность для сотрудников и клиентов «Хоум Кредита» в России и Казахстане», — рассказали в компании.

29 марта PPF Group передала более 200 га в Москве и регионах группе ИСТ Александра Несиса, писал «Коммерсант» в начале апреля. Решение отдать российские активы приняли на фоне российской операции в Донбассе. Группа также решила выйти из агробизнеса в России. По данным издания, принадлежавшие компании активы агрохолдинга «РАВ Агро» в Воронежской области оценивались более чем в 7 млрд рублей. Они могли перейти под контроль бывшего главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева.

Иностранные банки задумались об уходе из России на фоне ужесточения санкционной политики Запада в ответ на операцию в Донбассе. 10 марта Goldman Sachs объявил об уходе из России, писал Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Затем нидерландский банк Rabobank прекратил деятельность в России.

11 апреля французская группа Societe Generale объявила о прекращении работы в РФ и и продаже своей доли в Росбанке российской компании «Интеррос». При этом в пресс-службе Росбанка отметили, что продолжат работать в штатном режиме.

Другие инвестбанки — американский JP Morgan Chase, немецкие Deutsche Bank и Commerzbank — также заявляли, что собираются уйти из России. Их российские дочерние структуры — Дж. П. Морган Банк Интернешнл, Дойче Банк и Коммерцбанк — тоже не обслуживают клиентов — физических лиц. Они занимаются либо инвестбанкингом, либо работой с корпоративными клиентами, в основном иностранными.

Американская Citigroup, которая работает в РФ под брендом Ситибанка, сообщала о сокращении своего присутствия в стране. Однако в Ситибанке говорили «Известиям», что оказывают поддержку мультинациональным корпорациям, многие из которых проходят через сложный процесс прекращения операций в России.

Итальянский UniCredit также рассматривал остановку работы в РФ из-за возросших рисков. The Financial Times со ссылкой на источники писала 15 мая, что UniCredit и Citigroup ведут переговоры о продаже своих бизнесов в России.

Москва объявила специальную операцию по защите Донбасса 24 февраля. В Кремле тогда пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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