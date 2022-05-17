В Германии отметили поддержку стран Латинской Америки спецоперации РФ

Страны Латинской Америки — Бразилия, Венесуэла, Мексика, Аргентина — в сравнении с государствами Европы иначе расценили спецоперацию России по защите Донбасса и выразили поддержку действиям российской стороны. Такая риторика проявляется в заявлениях политиков и глав перечисленных регионов, о чем сообщил немецкий телеканал ZDF.

В публикации приведен перечень ведущих политических деятелей из обозначенных государств, расписана их позиция по конфликту вокруг Украины и проиллюстрирована конкретными заявлениями. Так, бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула де Силва напомнил об ответственности главы Украины Владимира Зеленского за сложившуюся ситуацию. Подобной риторикой отметился и действующий бразильский лидер Жаир Болсонару, который поддержал действия своего российского коллеги Владимира Путина.

В свою очередь, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о намерении твердо стоять на стороне России, отмечается в распространенном в субботу, 14 мая, материале. Население Кубы демонстрацией российских флагов и символики «Z» также было замечено в поддержке политики Москвы.

В то же время Мексика ведет себя «сдержанно», акцентируя внимание на необходимости поддерживать дипломатические коммуникационные каналы.

Ранее, 16 мая, в связи с поддержкой спецоперации России по защите Донбасса в Словакии был задержан бывший министр юстиции и экс-председатель Верховного суда страны Штефан Гарабин. В конце февраля на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) написал: «В связи с событиями на Украине я поступил бы точно так же, как [президент России Владимир] Путин».

8 апреля посольство Кубы в России сообщило о том, что страна готовится запустить платежную систему «Мир» на острове к лету. Это поможет российским туристам использовать карты «Мир» в стране, отметили кубинские дипломаты.

30 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о заинтересованности России в устойчивом и последовательном развитии отношений с Китаем. Он отметил, что после нынешнего «серьезного этапа в истории международных отношений» Москва и Пекин вместе с единомышленниками будут двигаться к «многополярному, справедливому, демократическому миропорядку».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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