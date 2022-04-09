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Мадуро объяснил противостояние Запада и РФ стремлением покончить с многополярностью

Мадуро: Запад хочет войны с Россией, чтобы расчленить ее и покончить с многополярностью
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Конфликт с Россией с точки зрения стран Запада можно рассматривать как способ «покончить» с мировой многополярностью. Такое предположение в субботу, 9 апреля, высказал президент Венесуэлы Николас Мадуро.

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«Запад координирует экономические, дипломатические и политические усилия в большой войне против России. Мы заявляем об этом из Венесуэлы — они хотят войны, чтобы расчленить Россию на куски, уничтожить и покончить с надеждами многополярного мира», — сказал он, в ходе выступления на международном историческом конгрессе, видео которого опубликовал в Twitter.

Мадуро добавил, что в западных СМИ царит информационная диктатура, которая оправдывает эскалацию конфликта на Украине со стороны США и их союзников.

«Медийная диктатура Запада в отношении всего мира заметна как никогда. И всё это ради оправдания эскалации, которая может привести к разрушительной третьей мировой войне», — подчеркнул президент Венесуэлы.

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