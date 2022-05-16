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Разработчик NashStore рассказал о работе сервиса после DDoS-атаки

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NashStore
Фото: telegram/NashStore
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Российский магазин приложений NashStore для устройств с системой Android в первый день доступа для пользователей подвергся массированной DDoS-атаке, которая сильно отразилась на работе сервиса. Об этом рассказал директор по проектам компании-разработчика АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков в понедельник, 16 мая.

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«DDoS–атака повлияла существенно, потому что у многих пользователей не скачивалось приложение, у многих после скачивания нельзя было пройти регистрацию, у тех, кому удалось зарегистрироваться, нестабильно работало само приложение», — рассказал он в беседе с «Газета.Ru».

Зыков добавил, что установить тех, кто атаковал сервис, пока не удалось, к тому же главная цель компании наладить работу, чтобы «снова приглашать пользователей, разработчиков и владельцев приложений». Он признался, что во время хакерской атаки пользователи делились друг с другом APK–файлом магазина приложений, а за саму разработку — благодарили создателей.

«Первый день показал очень позитивные результаты, несмотря на такой негативный опыт. Пользователи активно устанавливали и скачивали приложение. Я пока не готов сказать вам по числам, это будет не совсем корректно: во-первых, первый день еще не кончился и, во-вторых, нам все-таки надо с коллегами обсудить, готовы ли мы сейчас эти цифры озвучивать или не готовы. Но в целом цифры очень хорошие и наши партнеры должны быть довольны», — сказал он.

Зыков порекомендовал установить приложение чуть позже. Тогда его официальную версию можно будет скачать с официального сайта.

О возможности скачать российскую версию онлайн-магазина приложений NashStore стало известно 16 мая. Для использования магазина надо завести в нем аккаунт. Это можно сделать непосредственно в приложении или зарегистрироваться на сайте.

Ранее, в марте, Зыков сообщал, что АНО «Цифровые платформы» создала NashStore в качестве альтернативы сервису Google Play. О том, что в России запустят отечественный магазин приложений NashStore для Android.

10 марта компания Google объявила, что на фоне санкций в России ограничили работу магазина приложений Google Play. Кроме того, из магазина, так же как и из AppStore, в связи с рестрикциями стали удалять некоторые приложения, в том числе российских банков.

Подобные заявления западных компаний стали звучать на фоне спецоперации по защите Донбасса, которую Россия начала 24 февраля.

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