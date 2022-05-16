Российский магазин приложений NashStore стал доступен для скачивания

Российский магазин приложений Nash Store для устройств с системой Android в понедельник, 16 мая, стал доступен для скачивания. Об этом говорится в Telegram-канале магазина.

Для использования магазина надо завести в нем аккаунт. Это можно сделать непосредственно в приложении или зарегистрироваться на сайте.

В магазине доступны более 1000 приложений, в том числе «Альфа-Банк», Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, «Сбер-Маркет», «Совкомбанк» и другие.



Работа магазина приложений в первый день осложнилась хакерской атакой.

«Сейчас доступ на сайт и скачивание магазина может работать не стабильно. Наши специалисты делают все возможное, чтобы справится с этой проблемой», — отметили в Nash Store.

Магазин создала автономная некоммерческая организация (АНО) «Цифровые платформы» в качестве альтернативы сервису Google Play. О том, что в России запустят отечественный магазин приложений NashStore для Android в марте рассказал директор по проектам АНО Владимир Зыков.

По его словам, россияне уже не могут в полной мере пользоваться Google Play, чтобы купить и оплатить приложения, разработчики также лишились источника заработка. В этой связи и было принято решение создать российский магазин приложений.

10 марта компания Google объявила, что на фоне санкций в России ограничили работу магазина приложений Google Play. Кроме того, из магазина также как и из AppStore в связи с рестрикциями стали удалять некоторые приложения, в том числе российских банков.