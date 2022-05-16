Прямой эфир

Российский магазин приложений NashStore стал доступен для скачивания

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский магазин приложений Nash Store для устройств с системой Android в понедельник, 16 мая, стал доступен для скачивания. Об этом говорится в Telegram-канале магазина.

«Опасный код»: россиянам посоветовали временно отказаться от обновления ПО
По данным экспертов, в России участились случаи заражения гаджетов

Для использования магазина надо завести в нем аккаунт. Это можно сделать непосредственно в приложении или зарегистрироваться на сайте.

В магазине доступны более 1000 приложений, в том числе «Альфа-Банк», Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, «Сбер-Маркет», «Совкомбанк» и другие.

Работа магазина приложений в первый день осложнилась хакерской атакой.

«Сейчас доступ на сайт и скачивание магазина может работать не стабильно. Наши специалисты делают все возможное, чтобы справится с этой проблемой», — отметили в Nash Store.

Магазин создала автономная некоммерческая организация (АНО) «Цифровые платформы» в качестве альтернативы сервису Google Play. О том, что в России запустят отечественный магазин приложений NashStore для Android в марте рассказал директор по проектам АНО Владимир Зыков.

По его словам, россияне уже не могут в полной мере пользоваться Google Play, чтобы купить и оплатить приложения, разработчики также лишились источника заработка. В этой связи и было принято решение создать российский магазин приложений.

10 марта компания Google объявила, что на фоне санкций в России ограничили работу магазина приложений Google Play. Кроме того, из магазина также как и из AppStore в связи с рестрикциями стали удалять некоторые приложения, в том числе российских банков.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022