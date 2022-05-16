Правительство РФ упростит ввоз компьютеров, планшетов и смартфонов

Правительство России упростит ввоз в страну компьютеров, планшетов и смартфонов. Об этом 16 мая сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

«Существенно упростим правило ввоза в страну в текущем году электронных устройств, в составе которых есть криптографические средства. К ним, например, относятся компьютеры, планшеты, ноутбуки, смартфоны», — пояснил он.

Правительство приняло решение временно наделить отраслевые ассоциации полномочиями по оформлению специальной разрешительной документации, потому что без электронных устройств современному человеку сложно представить жизнь, уверен Мишустин. Таким образом, эта мера облегчит импорт техники и обеспечит потребности внутреннего рынка.

В пресс-службе кабмина сообщили, что постановление, упрощающее ввоз в РФ в электронных устройств, уже подписано. Отмечается, что решение позволит не допустить дефицита товаров на внутреннем рынке на фоне санкций, вводимых в отношении России недружественными государствами.

13 мая министерство экономики, торговли и промышленности Японии сообщило, что с 20 мая Токио запретит экспорт в Россию 3D-принтеров и другого высокотехнологичного оборудования. Всего в списке 14 запрещенных для экспорта наименований: катализаторы для нефтепереработки, электронные и атомно-силовые микроскопы, порошкообразные металлы и металлические сплавы, используемые в 3D-принтерах, водород, произведенный с использованием солнечной, ветровой и других возобновляемых источников энергии. Однако альтернативой японским 3D-принтерам и другого высокотехнологичного оборудования в России может выступить импорт техники из Южной Кореи, бренды которой не уступают по качеству японским, а также параллельный импорт.

Страны Запада ужесточают санкции против РФ на фоне российской спецоперации по защите Запада.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. В Москве поясняли, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима в том числе для обеспечения безопасности России.

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