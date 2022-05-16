События недели: «цветочный бунт» в Риге, полнолуние в Афинах, пожар в Иркутске

В День Победы в России и за рубежом состоялись традиционные марши «Бессмертного полка». Люди вышли на улицы с портретами родных, участвовавших в Великой Отечественной войне. Многие несли и фотографии героев спецоперации РФ по помощи Донбассу. Что еще произошло в мире за последние дни — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Agencja Wyborcza.pl
Экстремисты напали на посла России в Польше Сергея Андреева во время посещения дипломатом советского военного кладбища в Варшаве 9 Мая
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Фото: РИА Новости/Стрингер
Власти Риги убрали бульдозерами цветы, возложенные жителями города к мемориалу воинам-освободителям, однако люди вновь принесли букеты к памятнику. Противостояние продолжалось несколько дней, многие участники протестов были арестованы
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба МГЕР
После принятия латвийскими властями решения о сносе памятника воинам-освободителям в Риге активисты «Молодой гвардии Единой России» и волонтерской роты «Боевого братства» провели в Москве у посольства республики акцию в защиту монумента
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Фото: REUTERS/Yara Nardi
На ежегодном песенном конкурсе «Евровидение» победила украинская группа Kalush Orchestra. Несколько стран обвинили организаторов конкурса в подлоге при подсчете голосов
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Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte
На Шри-Ланке продолжились столкновения протестующих с правительственными силами, вызванные продолжающимся экономическим кризисом. Недовольные поджигают автомобили и блокируют дороги, есть убитые и раненые
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Фото: REUTERS/Alastair Grant
Королева Елизавета II не открыла сессию британского парламента впервые за почти 60 лет из-за состояния здоровья. Главу государства замещал наследник престола принц Чарльз
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Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis
В Индии продолжается сильная жара. Правительство страны решило запретить в связи с этим экспорт пшеницы
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Фото: REUTERS
Лайнер Airbus A319 компании Tibet Airlines загорелся на взлете в международном аэропорту Чунцина (КНР) 12 мая. Пассажиры были эвакуированы, есть пострадавшие
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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
В Ханое (Вьетнам) открылись очередные Игры полуострова Юго-Восточной Азии. Спортивные соревнования продолжатся до 23 мая
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Фото: РИА Новости/Кирилл Шипицин
На улице Ленина в Иркутске произошел пожар в здании местного ТЮЗа, являющемся объектом культурного наследия. Площадь пожара составила 1000 кв. м, полностью сгорела сцена театра
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Фото: REUTERS/David W Cerny
В Чехии в национальном парке Кралицкий-Снежник был открыт самый длинный в мире подвесной мост. Длина сооружения составляет 721 м
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Фото: REUTERS/Mike Blake
Сильный ветер в Калифорнии вновь привел к катастрофическим пожарам, затронувшим и жилые районы
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Фото: REUTERS/Soe Zeya Tun
Буддисты Юго-Восточной Азии в воскресенье готовились к празднику Весак, отмечаемому в память рождения Гаутамы Будды. В этом году дата пришлась на 16 мая
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
На Центральном Московском ипподроме был торжественно открыт скаковой сезон
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Продолжался выход гражданского населения с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
В Мариуполе подключили к электричеству социально значимые объекты, после долгих месяцев в темноте жители получили освещение
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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
В Москве 15 мая состоялся традиционный полумарафон — крупнейший в России забег на 21,1 км
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Фото: РИА Новости/Александр Музыка
Завершилось строительство первого трансграничного моста в Китай Нижнеленинское — Тунцзян через реку Амур
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
На острове Татышев в Красноярске прошли соревнования краевой Федерации кинологического спорта «Летающий пес»
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Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis
Жители Афин смогли наблюдать в прошедшие выходные удивительно красивое полнолуние
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