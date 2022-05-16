События недели: «цветочный бунт» в Риге, полнолуние в Афинах, пожар в Иркутске

В День Победы в России и за рубежом состоялись традиционные марши «Бессмертного полка». Люди вышли на улицы с портретами родных, участвовавших в Великой Отечественной войне. Многие несли и фотографии героев спецоперации РФ по помощи Донбассу. Что еще произошло в мире за последние дни — в фотогалерее «Известий»