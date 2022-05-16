Один человек погиб при стрельбе в поселке в Приморье

Один человек погиб при стрельбе на улице Ленинской в приморском поселке Рощино, сообщил 15 мая представитель управления МВД РФ по региону.

Как стало известно, в поселке произошел конфликт между двумя компаниями. Перебранка быстро переросла в перестрелку.

В итоге мужчина 1998 года рождения был смертельно ранен и умер в больнице.

«Сотрудники полиции межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский» проводят проверку по факту стрельбы на улице Ленинской», — сообщил он.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в этот день в Калифорнии в округе Ориндж произошла стрельба в пресвитерианской церкви, один человек скончался от ранений, еще пятеро пострадали.