Экс-замглавы минобороны Польши Шереметьев призвал демилитаризовать Калининград

В случае присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу (НАТО) Калининградская область должна быть демилитаризована. Об этом заявил бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев в интервью газете DoRzeczy.pl, опубликованном 12 мая.

«Если Швеция тоже вступит в НАТО, безопасность всего восточного фланга значительно укрепится, потому что и у финнов, и у шведов есть приличные армии. Однако будет очень существенная проблема так называемого Калининграда. Во-вторых, этот регион необходимо демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке между ног», — объяснил он.

Шереметьев добавил также, что в ответ на расширение альянса, по его мнению, Москва начнет «угрожать ядерным оружием, потому что ничем другим русские вас не напугают».

О том, что Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО, стало известно 15 мая. Подчеркивалось, что работа над докладом о вступлении страны в альянс завершена.

Накануне глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто в интервью шведской газете Aftonbladet заявил, что Финляндия готовится к возможной реакции России — «традиционным военным угрозам» — на свои действия.

Днем ранее президент Финляндии Саули Ниинистё провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе разговора Ниинистё рассказал Путину о том, насколько «фундаментально изменили обстановку» в сфере безопасности Финляндии требования России в конце прошлого года по недопущению вступления стран в НАТО. Также отмечается, что этому поспособствовала начавшаяся российская спецоперация по защите мирных жителей Донбасса.

В ответ Путин заявил, что отказ Хельсинки от нейтралитета был ошибочным. Он отметил, что такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.

Кроме того, 12 мая в МИД РФ заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО.