Захарова отреагировала на победу Украины на «Евровидении»

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в воскресенье, 15 мая, прокомментировала в своем Telegram-канале победу украинской группы Kalush Orchestra на музыкальном конкурсе «Евровидение».

«Согласитесь, без победы Украины на Евровидении картина случившегося с этой страной была бы не полной. Национальные костюмы и музыкальные инструменты, две бабы яги на струнных, брейк-данс и кричалки про Азовсталь. Европа аплодирует стоя. Занавес», — написала дипломат.

В ночь на 15 мая украинская группа Kalush Orchestra по результатам зрительского голосования стала победителем международного песенного конкурса «Евровидение-2022». Их уже успели поздравить украинский лидер Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

При этом украинцы нарушили правила конкурса, когда начали продвигать политические лозунги на сцене. После этого организаторы «Евровидения» не показали группу во время повтора фрагмента их выступления, а ведущий не дал им микрофон во время общения с участниками.

Вслед за Kalush Orchestra свою политическую позицию обозначили представители Исландии, прокричав лозунг «Мир Украине».

С молчаливой акцией выступил немецкий певец Малик Харрис: он вышел на сцену с гитарой, украшенной изображением украинского флага и надписью «Peace» («Мир»).

Однако организаторы «Евровидения» отказались считать выступления участников политическими. По их словам, призывы музыкантов носят гуманитарный характер.

25 февраля Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что Россия не примет участие в «Евровидении» в 2022 году. Отмечалось, что решение было принято на фоне событий вокруг Украины. В заявлении EBU указывалось, что участие России в конкурсе может нанести «ущерб его репутации».