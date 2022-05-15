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В Британии заявили о конце «золотого века» дешевых продуктов питания

The Guardian: топ-менеджер Кинг заявил о конце «золотого века» дешевой еды в Великобритании
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Фото: Global Look Press/Vuk Valcic/Keystone Press Agency
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В Великобритании заканчивается «золотой век» дешевой еды, рассказал в интервью изданию The Guardian экс-руководитель второй по величине торговой сети в Великобритании Sainsbury's Джастин Кинг.

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По его словам, домохозяйства должны быть готовы к более высоким счетам за продукты в долгосрочной перспективе.

«Пожалуй, золотая эра позади. Мы никогда прежде не тратили на продукты меньше, чем сейчас, и спад был долгим и плавным. Поэтому я подозреваю, что расходы на еду в долгосрочной перспективе вырастут. В историческом плане это будет не очень много, но всё же потребует корректировок семейного бюджета», — заявил бывший руководитель Sainsbury's.

По его словам, супермаркеты Британии, скорее всего, не смогут покрыть дополнительные расходы на закупку товаров и защитить своих покупателей от их подорожания, несмотря на то что ранее крупнейшие продуктовые сети объявили о более высоких доходах.

Таким образом, вся нагрузка от повышения цены свалится на обычных потребителей.

Специалист добавил, что многие семьи будут испытывать нехватку средств на продукты, поэтому властям страны придется ввести пособия для бедствующих домохозяйств. Однако подобное вмешательство следует сделать целенаправленным, поскольку для изменения положения потребуются «чрезвычайные суммы».

11 мая газета Sky News сообщила, что в Великобритании продолжают расти цены на энергоносители и топливо, что отражается и на стоимости продуктов питания. В итоге в стране назрел кризис стоимости жизни.

Как отмечается, каждой второй семье приходится беречь газ и электричество, а также реже пользоваться автомобилем. По прогнозам экспертов, в ближайшее время ситуация только ухудшится. К концу года инфляция может превысить 10%, поэтому британцев призвали к еще большей экономии.

В начале мая сообщалось, что британцы вынуждены экономить на топливе и еде из-за сокращения доходов и высокой инфляции. В частности, пенсионеры вынуждены урезать свои расходы, а иногда еще и отключать электричество и газ.

26 апреля журналисты британской газеты The Times сообщили, что «эпоха низких цен» в европейском регионе подошла к завершению.

Накануне результат опроса издания Daily Mirror показал, что более половины британцев в ближайшее время не смогут оплатить счета, более 5 млн жителей страны уже вынуждены выбирать между отоплением и едой.

15 апреля корреспондент телеканала Sky News Пол Келсо рассказал, что Великобритания приблизилась к небывалому экономическому кризису: жители сталкиваются не только с ростом цен, но и с падением реальных доходов.

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