Во Франции таможенники конфисковали собранные для детей Донбасса средства гуманитарной ассоциации «Спасем детей Донбасса», которые предназначались для перевозки в Россию. Средства задержаны под предлогом директивы о запрете ввоза денег в Россию из Европы. Об этом 14 мая сообщил президент ассоциации Эммануэль Леруа.

Он рассказал, что в Донбасс, помимо него, направлялись еще два представителя ассоциации. Французская таможня задержала их в аэропорту Шарль де Голль. Группу провели в специальное подразделение, где удерживали около 10 часов. По словам Леруа, французские таможенники инкриминировали им поддержку терроризма, а также финансирование криминальных кругов и террористического режима.

При этом те деньги, которые они везли в Донбасс, были намного ниже потолка в €10 тыс., свыше которого уже действуют запреты о перевозке денег из Европы в РФ. Леруа намерен обратиться к юристам, чтобы вернуть арестованные средства и передать их по назначению.

«У меня есть все доказательства, что это была чисто гуманитарная миссия. И если завтра меня посадят в тюрьму за гуманитарную помощь, то тогда я буду просто святым великомучеником во имя благородной цели. Люди должны понимать, что Европа и в частности Франция превращаются в диктатуры и попирают элементарные демократические права и свободы», — цитирует его «РИА Новости».

Ассоциация работает с 2014 года, принимая пожертвования от простых французов на гуманитарную помощь детям Донбасса — лекарства, еду, одежду, игрушки и др. За всё это время ассоциация совершила восемь гуманитарных миссий. Девятая была осложнена французскими таможенниками.

8 мая вице-премьер России Марат Хуснуллин во время поездки в Донецкую Народную Республику заявил, что жителям освобожденных территорий Донбасса необходимо оказать масштабную гуманитарную помощь.

Россия активно оказывает гуманитарную помощь мирным жителям ДНР и ЛНР, а также жителям освобожденных от националистов территорий Украины. Так, 14 мая российские военнослужащие оказали медицинскую помощь и доставили более 50 т гумпомощи мирным жителям Харьковской области. В населенные пункты доставлены продовольствие и предметы первой необходимости. Жители получили консервы, подсолнечное масло, различные виды круп и муку.

11 мая российские военнослужащие доставили в город Херсон очередную гуманитарную помощь, вес груза которой составил более 10 т.

6 мая благотворительный Фонд помощи детям Донбасса, созданный банком «Россия», организовал доставку гуманитарных наборов для новорожденных из Донбасса. В коробки с помощью вошло всё самое необходимое для только что появившихся на свет детей.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили Москву о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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