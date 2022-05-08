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Хуснуллин заявил о необходимости оказать масштабную гумпомощь Донбассу

Хуснуллин: ДНР и ЛНР необходимо оказать масштабную гуманитарную помощь
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Жителям освобожденных территорий Донецкой и Луганской Народных Республик необходимо оказать масштабную гуманитарную помощь. Об этом в воскресенье, 8 мая, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин во время поездки в ДНР.

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«В регионах начинается восстановление мирной жизни. Работы очень много. Будем помогать, в частности необходимо провести масштабную работу в части оказания гуманитарной помощи», — написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Ранее в воскресенье глава республики Денис Пушилин сообщил в своем микроблоге, что Хуснуллин посетил Мариуполь, Волноваху и другие города, чтобы оценить объем восстановительных работ, а также обозначить подходы к процессу строительства.

Первыми учреждениями, которые посетили Хуснуллин и Пушилин, стали больницы. В Волновахе медицинское учреждение получило серьезные разрушения, но медики продолжают прием больных и проводят операции. Корпуса здания, скорее всего, снесут и построят на их месте новые. Для медиков вице-премьер также предложил восстановить многоквартирный дом рядом с больницей.

Больница, расположенная в Мариуполе, разрушена меньше. Однако остро стоит проблема с жильем для медперсонала. Для решения масштабной задачи по строительству Хуснуллин предложил вводить в обиход быстровозводимые городки.

После больниц Хуснуллин посетил «Азовмаш» и торговый порт Мариуполя. Отмечается, что в этих учреждениях работа уже вовсю кипит, а на баланс принято более 400 сотрудников.

Как отметил в субботу глава ДНР, в ближайшее время в нескольких районах Мариуполя планируется запустить водоснабжение. По его словам, восстановление водоснабжения в городе планируется проводить постепенно, по мере разминирования участков. Воду начнут подавать в несколько районов города уже к середине мая.

Также в начале мая мэр Мариуполя Константин Иващенко сообщил, что в город налажены поставки продовольствия.

Ранее, 25 апреля, исполняющий обязанности замглавы администрации Мариуполя по ЖКХ Дмитрий Хаджинов рассказал о том, что первая открытая после освобождения Мариуполя школа приняла около 1 тыс. учащихся.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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