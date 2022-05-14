Российские военные доставили более 50 т гумпомощи в Харьковскую область

Российские военнослужащие оказали медицинскую помощь и доставили более 50 тонн гуманитарной помощи мирным жителям Харьковской области в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса. Об этом в субботу, 14 мая, сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что в населенные пункты доставлены продовольствие и предметы первой необходимости. Жители получили консервы, подсолнечное масло, различные виды круп и муку.

Местный житель Сергей рассказал, что пенсионеры точно знают время и день, когда нужно прийти за продуктовыми наборами.

«Мы берем списки пенсионеров. Формируем пакеты и лично по спискам выдаем гуманитарку в руки. Тревожность, конечно, пока есть. Это естественное состояние. Но, в принципе, уже благодаря вот этой гуманитарке, за что большое спасибо, людям становится легче», — сказал он во время разгрузки прибывших из России машин с гуманитарной помощью.

Кроме того, в составе гуманитарной колонны приехали военные врачи, которые оказали медицинскую помощь мирным жителям. Также люди смогли получить необходимые лекарства после консультации.

В оборонном ведомстве указали, что в населенные пункты региона было доставлено дизельное топливо, которое распределили по социально важным объектам.

Уточняется, что в городе нет электричества, перебои с водой, магазины закрыты, поэтому местные жители благодарны российским военнослужащим за оказанную помощь.

Ранее, 5 мая, сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил РФ продолжают оказывать гуманитарную помощь жителям Луганской Народной Республики (ЛНР). В рамках поддержки населения региона они передали около 10 т продуктов и предметов гигиены муниципальным учреждениям.

Гуманитарная помощь беженцам и жителям освобожденных населенных пунктов оказывается регулярно по согласованию с муниципалитетами. Состав продуктовых наборов определяется исходя из нужд местных жителей. В составе продуктовых наборов — мука, крупы, сахар, мясные и рыбные консервы, кондитерские изделия, чай.

29 марта стало известно, что Россия доставила на Украину почти 16, 5 тыс. т гуманитарной помощи со 2 марта.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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