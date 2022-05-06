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Фонд помощи детям Донбасса раздал молодым матерям наборы для новорожденных

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Фото: РЕН ТВ
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Благотворительный Фонд помощи детям Донбасса, созданный банком «Россия», организовал доставку гуманитарных наборов для новорожденных из Донецкой и Луганской народных республик.

В коробки с помощью вошло всё самое необходимое для только что появившихся на свет детей. Там и конверт для выписки из роддома, и пеленки, и детские бутылочки, и средства гигиены, и матрас, и памперсы, и даже термос для еды, рассказывает корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

«Все вещи из набора качественные, удобные, практичные. Все изготовлены из безопасных для ребенка материалов, и, что важно, практически все вещи из набора — российского производства. Это позволило нам закупать нужный объем позиций вне зависимости от каких-либо внешних факторов», — подчеркнула директор благотворительного Фонда помощи детям Донбасса Кристина Федосеева.

Работники фонда привозят помощь нуждающимся прямо в пункты временного размещения, организованные в городах России. На данный момент уже поставлено 3 тыс. таких наборов.

Сейчас в Крым была доставлена первая партия гуманитарной помощи для младенцев, следующая крупная партия будет поставлена в Луганскую Народную Республику. В целом до конца года Фонд планирует раздать 10 тыс. наборов.

В середине апреля в дома-интернаты Донбасса при поддержке Фонда была доставлена крупная партия генераторов. Их максимальная мощность составляет 42 квт/ч, энергии хватит на то, чтобы запитать не только газовую котельную, но и жилые корпуса, прачечную, пищеблок.

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